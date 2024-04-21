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旅遊小知識／出國玩別再拍機票條碼　小心個資全露「最慘被竄改」

▲▼機票,護照,個資。（圖／記者朱祖儀攝）

▲出國玩許多人都會拍機票和護照分享在社群平台上。（圖／記者朱祖儀攝）

記者蔡玟君／台北報導

每次出國玩總是很興奮，許多人都會習慣拍下在機場手拿機票和護照的照片分享在社群平台上，宣告「我要出國玩啦！」不過《東森新媒體ETtoday》就要分享重要旅遊小知識，就是「拍機票時記得不要拍到條碼」，甚至票面上所有資訊也記得馬賽克，不然小心個資全都會外洩，最慘還可能有不肖人士直接利用你的資料竄改行程。

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲能出國玩總是很興奮。（圖／記者彭懷玉攝）

機票是搭飛機重要憑證，票面上會揭載包括航班編號、登機時間、目的地、電子機票號碼、旅客英文拼音、航空會籍編號、傖等等資訊，而每張機票上也都可看到長長的條碼，條碼中能顯示的旅客資料更詳細，除了上述資訊外，還有訂位代號、旅客身分、護照號碼、文件流水號、執飛單位、登機証如何列印出來......等等更詳細資訊。

▲▼掃機票條碼的APP。（圖／翻攝自APP store）

▲現在有許多掃機票條碼的APP，一掃機票條碼個資都看得到。（圖／翻攝自APP store）

而現在有許多手機APP程式（如「Boarding Pass Scanner」）就可以掃描條碼，直接獲取條碼背後旅客的個資，若被不肖人士取得，不但個資外洩，也可以直接使用你的資料竄改行程。

因此建議旅客若想拍照，記得將機票上的所有資訊（包括條碼）都馬賽克，或以其他方式拍照代替即可，確保自己的個資安全，還可以開心出國玩。

關鍵字： 旅遊知識 出國旅遊 亞洲旅遊 歐洲旅遊 美洲旅遊 其他洲旅遊

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