放假前先揪團開喝！　手搖飲「2大飲品買1送1」只有今天

▲CoCo輕乳茶系列今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

周五小確幸+1！人氣手搖飲品牌「CoCo」祭出限時1天飲料優惠，今（19）日爽喝「2大飲品買1送1」，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo今（19）日祭出限時1天「輕乳茶系列任選第2杯0元」優惠，優惠品項包括「中杯沐春風」、「中杯日落錫蘭」，等於直接爽喝買1送1；其中，沐春風是選用鮮奶香氣結合茉莉綠茶，日落錫蘭則是玫瑰紅茶融合茶香、乳香及花香，只要於官方LINE帳號領券即可享有小確幸，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，部分門市則不參與此活動。

▲全家限時3天3大品項第2件10元。（圖／記者蕭筠攝）

另，超商部分也有周末好康等領，全家即日起至4月21日於全門市祭出「3大品項第2件10元」優惠，優惠品項包括「Let’s Café大杯特濃拿鐵（不限冰熱、限同品項）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（不限冰熱、限同品項）」及「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」，買霜淇淋加10元還多送Pocky香蕉棒一盒。

全家霜淇淋目前最新口味為「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」，是選用今年新鮮採收的藍莓製成，入口就能吃到台灣藍莓的自然香氣，口感微酸帶甜，還有加入小農鮮乳的綜合胖胖口味選擇，這次更首度推出期間限定的雙色版霜淇淋餅皮，把握機會吃。