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搭郵輪日韓輕鬆遊　暑假航次熱銷即將完售

文／七逗旅遊網、圖／歌詩達郵輪

搭歌詩達郵輪莎倫娜號遊日、韓，不但能體驗日、韓港口城市的自然人文景觀，還能盡情使用船上設施，全天候享用各國美食，不用擔心住宿與交通問題，只要在船上放鬆心情，盡興享受就好，最適合全家親子同遊，也是公司企業獎勵旅遊的最佳選擇。今年的暑假精選航程正熱賣中，且即將完售，再遲疑可就買不到了！

▲▼搭郵輪日韓輕鬆遊　暑假航次熱銷即將完售。（圖／業者提供）

▲搭莎倫娜號玩遍日、韓觀光港口城市，盡享義式海上度假風情。（圖／歌詩達郵輪）

▲▼搭郵輪日韓輕鬆遊　暑假航次熱銷即將完售。（圖／業者提供）

▲在海上體驗360度水上滑道，清涼刺激又暢快。（圖／歌詩達郵輪）

夏天就是要玩水，除了麗都日光甲板泳池、思高樂園兒童泳池，在莎倫娜號的甲板上，還有戶外泳池和360度彎道滑水道，最適合親子同樂戲水，清涼一夏。

▲▼搭郵輪日韓輕鬆遊　暑假航次熱銷即將完售。（圖／業者提供）

▲莎倫娜號的宙斯大劇院每天都有不同的頂級聲光表演。 （圖／歌詩達郵輪）

船上各式活動各自精采，還有各種場域提供全年齡層體驗參與，可以全家一起參加烹飪、跳舞課程、觀賞炫幻神奇魔術秀、或是參加趣味活動全家同樂；或是到酒吧喝個小酒、聽聽音樂，享受個人時光，多元娛樂選擇盡在莎倫娜號。

▲▼搭郵輪日韓輕鬆遊　暑假航次熱銷即將完售。（圖／業者提供）

▲船上的月神沙龍，很適合公司獎勵旅遊舉辦小型聚會活動。 （圖／歌詩達郵輪）

郵輪上有各種娛樂設施、各式酒吧和特色餐廳，每天還有各種活動體驗，是公司員工及獎勵旅遊的好選擇。白天同事們可以一同暢遊日本、韓國留下美麗回憶，入夜後更可以在船上盡情玩樂、狂歡通宵達旦。

▲▼搭郵輪日韓輕鬆遊　暑假航次熱銷即將完售。（圖／業者提供）

▲Gelateria Amarillo新鮮製作的甜點令人無法抗拒。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上不僅僅好玩，更有許多讓人垂涎三尺的各式美食，全天供應。尤其是佛羅倫薩牛排館經典的佛羅倫斯丁骨牛排；道地的義大利披薩和Gelateria Amarillo充滿義式風味的冰淇淋，將帶領你的舌尖神遊美味義大利。

▲▼搭郵輪日韓輕鬆遊　暑假航次熱銷即將完售。（圖／業者提供）

▲莎倫娜郵輪活動豐富有趣，而且越夜越美。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上除了有享用不盡的美食，更有義大利之夜、樂團演奏等歡暢無限的主題活動，豐富的主題之夜，不但能體驗各種異國風情，還能享受抽獎驚喜喔。

擁有無限娛樂活動的莎倫娜號，今年夏天將和你一起度過充滿義式熱情與浪漫的海上假期，目前7、8月限定航次，艙房有限，即將額滿，錯過再等一整年！

詳見
歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/xLmO31
歌詩達遊輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa

關鍵字： 歌詩達郵輪 日韓旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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