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600元有找！台南港式飲茶吃到飽試營運　還有片鴨無限供應

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

記者黃士原／台北報導

府城的港點控看過來！位於雀客藏居台南永康的「滿粵閣」今日試營運，除了提供港式茶飲吃到飽服務外，還有無限量供應的片鴨與美味燒臘，平日午餐598元、平日晚餐及假日午晚餐698元。

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

▲▼雀客藏居台南永康「滿粵閣」的片鴨也是無限供應。（圖／敦謙國際提供）

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

雀客藏居台南永康位於永康交流道附近，交通十分便利，館內的新餐廳「滿粵閣」今日開始試營運，提供各種港式點心吃到飽，其中包括香濃蛋撻、滑嫩的腸粉和口感豐富的燒賣，而且還有無限量供應的片鴨與燒臘，讓民眾可以盡情享用港式美食。

餐價部分，平日午餐成人598元，平日晚餐及假日午晚餐為698元，3至5歲兒童收費150元，6至12歲兒童為成人半價，每次用餐時間2小時。

▲台北喜來登大飯店攜手台南阿霞飯店聯名合作，府城美食節4/24登場。（圖／台北喜來登提供）

另外，台北喜來登大飯店攜手台南阿霞飯店聯名合作，4月24日起於館內自助餐廳「十二廚」推出「府城美食節」，超過20款經典料理與米其林推薦菜色無限供應，午晚餐時段更加碼蒜蓉松葉蟹吃到飽。

▲古早味冷盤四天王。（圖／台北喜來登提供）

創立超過一甲子的阿霞飯店，不僅接待過歷任總統與重要貴賓，第三代傳人吳健豪不僅保留阿霞飯店經典名菜，同時也研發創意料理。這次府城美食節由吳健豪主廚重現20款經典料理與米其林推薦菜色，包含古早味冷盤四天王：蝦棗、粉腸、炸豬肝捲、蟳丸，以及生炒鱔魚意麵、鮑魚海鮮飯湯、糖水杏仁豆腐、椪餅、手工米香等。

關鍵字： 美食雲 雀客藏居台南永康 滿粵閣

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