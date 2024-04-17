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阿霞飯店20款經典料理吃到飽　十二廚府城美食節4／24登場

▲阿霞飯店20款經典料理吃到飽！十二廚府城美食節4/24登場。（圖／台北喜來登提供）

▲台北喜來登大飯店攜手台南阿霞飯店聯名合作，府城美食節4/24登場。（圖／台北喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登大飯店攜手台南阿霞飯店聯名合作，4月24日起於館內自助餐廳「十二廚」推出「府城美食節」，超過20款經典料理與米其林推薦菜色無限供應，午晚餐時段更加碼蒜蓉松葉蟹吃到飽。活動期間線上預訂並綁定信用卡，再送每人一份招牌紅蟳米糕。

▲阿霞飯店20款經典料理吃到飽！十二廚府城美食節4/24登場。（圖／台北喜來登提供）

▲古早味冷盤四天王。（圖／台北喜來登提供）

創立超過一甲子的阿霞飯店，不僅接待過歷任總統與重要貴賓，第三代傳人吳健豪不僅保留阿霞飯店經典名菜，同時也研發創意料理。這次府城美食節由吳健豪主廚重現20款經典料理與米其林推薦菜色，包含古早味冷盤四天王：蝦棗、粉腸、炸豬肝捲、蟳丸，以及生炒鱔魚意麵、鮑魚海鮮飯湯、糖水杏仁豆腐、椪餅、手工米香等。

▲阿霞飯店20款經典料理吃到飽！十二廚府城美食節4/24登場。（圖／台北喜來登提供）

▲阿霞飯店經典湯鍋砂鍋鴨。（圖／台北喜來登提供）

古早味冷盤四天王中的招牌蝦棗，以台南獨有火燒蝦與溫體豬絞肉等以豬網紗包裹後炸製，阿霞蟳丸運用鮮蟹、火燒蝦、鴨蛋等剁碎添入高湯蒸炊，炸豬肝捲則是把新鮮豬肝去除筋膜，與特製香料及絞肉拌勻，捲成長條狀下鍋油炸；而選用溫體豬後腿肉丁與特選紅麴、紹興酒、紅露酒製成的粉腸，Ｑ彈有勁。

▲阿霞飯店20款經典料理吃到飽！十二廚府城美食節4/24登場。（圖／台北喜來登提供）

▲台南代表美食生炒鱔魚意麵。（圖／台北喜來登提供）

至於台南代表美食生炒鱔魚意麵，吳健豪強調要用每日新鮮活鱔才能展現美味精髓，以醬油、米酒、白醋、五印醋等調料大火爆炒燻入鑊氣，起鍋淋上以高溫油炸的雞蛋麵，讓麵條表面氣孔吸滿稠香羹汁。阿霞飯店經典湯鍋砂鍋鴨，選用本土嫩鴨先油炸釋放鴨油香氣，與白菜、金針花、木耳共燉3小時。另有多金沙魚皮、虱目魚餅等佐酒小食，越吃越上癮。

▲阿霞飯店20款經典料理吃到飽！十二廚府城美食節4/24登場。（圖／台北喜來登提供）

▲金沙魚皮、虱目魚餅等佐酒小食。（圖／台北喜來登提供）

甜點餐檯則獻上阿霞飯店招牌甜湯杏仁豆腐，有別於港式滑嫩口感，吳健豪使用南杏磨製成獨特Ｑ彈杏仁豆腐，淋上以紅棗、龍眼、紅糖，以及台南特色冬瓜糖熬煮的糖水，搭配現煮湯圓、蜜紅豆、桂圓、芋頭、紅棗等配料。同時也供應多款府城傳統糕餅，包括椪餅、黑糖糕、手工米香、桂圓蛋糕等。

▲台北萬豪酒店牛排吃到飽再度回歸。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店牛排吃到飽回歸！一樓Lobby Lounge自4月1日至6月30日止，推出「英式爐烤 豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽，每人1450元+10%，搭配的英式約克夏布丁、特製奶油洋芋泥與爐烤番茄，也都能無限續點。

台北萬豪酒店這次推出全新升級的「英式爐烤 豪吃之夜」，主打英式爐烤牛排吃到飽，嚴選油花均勻、肉質軟嫩的美國肋眼牛，先抹上法式芥末醬、粗鹽、百里香、黑胡椒等香料醃製一天入味。之後採兩段式烹調，先以80°C慢烤3小時，接著再以高溫爐烤讓外層更加酥脆。搭配英式約克夏布丁、特製奶油洋芋泥、爐烤番茄，都能無限續加。

關鍵字： 美食雲 阿霞飯店 十二廚

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