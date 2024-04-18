螢火蟲爆發！新北賞螢秘境「文山農場」推親子採茶、賞螢半日遊

▲新北市文山農場推出「2024與螢共舞漫步茶鄉」夜間賞螢半日遊活動，陸續進入螢火蟲高峰期。（圖／翻攝自新北市農會文山農場YT）

記者林璟倩／新北報導

每年4~5月是全台賞螢旺季，非常適合家長安排一場親子生態小旅行，新北市文山農場於即日起~5/26(日)推出「2024與螢共舞漫步茶鄉」夜間賞螢半日遊活動，每逢三、五、六、日準時開團，行程包含採茶體驗、親子手作DIY及夜間賞螢等多元活動內容，也可在文山農場內的山林步道漫遊，相當適合讓家長帶領孩子暫時放下3C產品，手牽手走入山林欣賞「綠精靈」，一同感受大自然的神奇。

▲▼佔地21公頃的文山農場，園區內種植超過60種以上的茶葉。（圖／記者林璟倩攝，下同）

超過百年歷史的文山農場，位於新北市新店山區，自日據時代設立為「茶業指導所」直至民國79年改設為休閒農場，佔地21公頃的園區內以種植紅茶、包種茶為主，同時種植超過60種以上的茶葉，品種為全台第二多，後因全面停用農藥和化學肥料後，讓園區保有有機循環，慢慢恢復純淨的自然環境成功復育螢火蟲，目前也成為新北第20處環境教育場所，成為許多學校、政府機關及企業喜愛的戶外教學、員工旅遊景點。

▲▼賞螢半日遊活動先從採茶體驗開始，戴上花布斗笠、腰繫竹簍後，遊客化身「一日茶農」。

▲在文場農場茶園中，以一心二葉原則，採摘台茶14號白文茶。

近期文山農場力推的賞螢半日遊行程安排從採茶體驗開始，戴上花布斗笠、腰繫竹簍後，遊客紛紛化身「一日茶農」，並在導覽員帶領及指導下，前往茶園採摘台茶14號白文茶，導覽員不忘提醒眾人以「一心二葉」為原則採摘，當天所採的茶葉則讓每個人帶回家自由發揮，不論是入菜做成台茶炒蛋、茶香蒸魚或直接沖泡成茶飲皆可；孩子們得知剛採的新鮮茶葉竟可帶回家料理，紛紛直呼：想再多採一點。

▲▼採茶體驗後，隨即轉往教室進行手作DIY螢火蟲證件套及童玩竹蟬。

採茶體驗後，隨即轉往教室進行手作DIY螢火蟲證件套及童玩竹蟬，提供兒童安全設計的手作材料包，在爸媽的陪伴下，讓孩子自行發揮創意完成DIY作品，大人小孩陸續完成作品後便興奮地當場玩起童玩竹蟬，比比看誰的竹蟬最大聲，聲響此起彼落響徹園區。

▲▼文山農場近期與人氣客家菜品牌「六堆伙房」合作的「六堆˙文山」景觀餐廳，套裝行程也包含一份精緻餐盒。

文山農場近期與人氣客家菜品牌「六堆伙房」合作的「六堆˙文山」於3/23起試營運中，套裝行程也包含一人一份由「六堆˙文山」準備的晚餐，包含招牌酥炸酒香紅糟肉搭配新鮮時令蔬菜烹煮的美味餐盒，也有遊客選擇自行至「六堆˙文山」景觀餐廳享用合菜晚餐。

▲導覽員以簡報帶領大家認識螢火蟲。

晚間導覽員透過簡報讓遊客初步認識螢火蟲，在文山農場園內的螢火蟲種類有黃緣螢、黑翅螢、窗螢、 端黑螢等，而世界上有95%以上都是陸生螢火蟲，但文山農場卻是能一次欣賞到水生螢火蟲及陸生螢火蟲的賞螢勝地。

隨後，導覽人員帶領遊客以全程不開燈、不使用手電筒的方式遊園賞螢，對小小孩來說，更是第一次感受人體夜間視力的神奇，也讓賞螢體驗如親子探險般，手牽手在黑夜中漫步，一邊欣賞滿山閃爍綠光的螢火蟲，成為每個家庭一生難忘的回憶。

▲文山農場內螢火蟲已達7成，記者以手機手持拍攝也可輕鬆拍下大量螢火蟲。

文山農場主任王德培表示，目前園區已陸續進入螢火蟲高峰期，夜間螢火蟲數量約達7成，尤其以好天氣的晚間6~8點是最佳賞螢時段，為保護螢火蟲生態，賞螢過程不建議使用手電筒，偶爾以手機螢幕光輔助行進即足夠，同時為保障遊客賞螢安全，園區禁止使用腳架拍攝螢火蟲。另外，文山農場園區內目前尚未見小黑蚊，靠生態桶自然防蚊，加上園區內自然生態豐富，夜間難免有蛇蛙及昆蟲出沒，建議民眾夜間賞螢穿著長袖長褲及布鞋為宜。

賞螢半日遊價格依平假日分為成人500／600元，兒童400／500元，也可報名純賞螢依平假日分為成人190／200元，兒童120／125元，均可自白天9點開園起入園。

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