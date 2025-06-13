香港昂坪360「迪士尼主題纜車」開賣　達菲、三眼怪都來了

▲因應香港迪士尼20周年，昂坪11台水晶纜車改造為迪士尼主題。（圖／昂坪360提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

迪士尼主題纜車香港就搭得到！昂坪360宣布，11台水晶纜車已改造成迪士尼風格，有米奇與好友、Duffy與好友、迪士尼公主等不同角色，採套票方式往返東涌-昂坪，即日起正式開賣。

▲11台水晶纜車改裝成迪士尼各大人氣角色。

昂坪360日前透露，因應香港迪士尼20周年，昂坪360首次與香港迪士尼樂園合作，把11台水晶纜車改裝成迪士尼各大人氣角色。業者今日再釋出新訊和完工照片，主題纜車包括米奇與好友、Duffy與好友、迪士尼公主，以及來自 《動物方城市》、《大英雄天團》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《青春養成記》、《腦筋急轉彎》、《天外奇蹟》及《魔法滿屋》等主題角色。

▲▼香港迪士尼20周年主題水晶纜車已開賣，米奇與好友、三眼怪、Duffy與好友都有機會搭到。

香港迪士尼20周年主題水晶纜車採來回套票販售，即日起至8月31日開放預購，搭乘日從6月21日至8月31日為止，非香港居民成人往返東涌-昂坪365元港幣（新台幣約1,374元），兒童為220港幣（新台幣約828元），凡購買限定套票，旅客可享專屬通道優先搭乘，不過水晶纜車不能預留座位，也不得指定款式，需依現場員工指示排隊登車及下車。

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