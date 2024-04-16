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北投老爺推身心靈專案！贈布朗尼禮盒　樹洞計畫、人類圖課免費上

▲北投老爺攜手Soul Barn靈魂聚落推出「覓靜處方」住房專案，平日雙人入住豪華客房含早餐每房每晚5,900元起。（圖／業者提供）

▲北投老爺攜手Soul Barn靈魂聚落推出「覓靜處方」住房專案。（圖／業者提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

天災人禍不斷，身心靈平衡愈來愈受到關注。北投老爺酒店攜手「Soul Barn靈魂聚落」，即日起至6月30日合推「覓靜處方」住房專案，入住一晚含早餐、贈手作純素布朗尼禮盒，還能在房內體驗鳥籠音響燈與精選放鬆歌單，每晚5,900元起。

▲北投老爺酒店雅緻客房。（圖／北投老爺酒店提供）

▲平日雙人入住雅緻客房含早餐，每房每晚5,900元起。

不只外在物質的滿足，現代人愈發講究心靈的富足，也試著透過各種方式認識自己，「Soul Barn靈魂聚落」便是以主打回歸身心平衡療癒為宗旨，對此，作為台灣少數健康療癒型度假飯店的北投老爺酒店與之合作，從客房、用餐到活動課程，提供旅客全方位的身心靈療癒體驗。

▲北投老爺攜手Soul Barn靈魂聚落推出「覓靜處方」住房專案，平日雙人入住豪華客房含早餐每房每晚5,900元起。（圖／業者提供）

▲在房內體驗JINGOO鳥籠音響燈，並搭配以大自然白噪音及冥想沉靜音樂組成的精選歌單。

凡購買「覓靜處方」住房專案的旅人，入住即可獲得PURE歐式餐廳手工製作「純素布朗尼禮盒」乙盒，旅人可在房內體驗JINGOO鳥籠音響燈，並搭配以大自然白噪音及冥想沉靜音樂組成的精選歌單，陪伴泡湯、休息，度過充滿儀式感的悠閒時光。

▲北投老爺攜手Soul Barn靈魂聚落推出「覓靜處方」住房專案，平日雙人入住豪華客房含早餐每房每晚5,900元起。（圖／業者提供）

▲入住即可獲得PURE歐式餐廳手工製作「純素布朗尼禮盒」乙盒。

專案期間，北投老爺也與「Soul Barn靈魂聚落」共同推出「樹洞計畫」，仿古時候人會將心中不可告知的祕密宣洩在樹林裡的樹洞，釋放後再用泥巴將樹洞填上。此次「樹洞計畫」則是邀請旅人匿名投稿，酒店將以朋友角色在社群平台分享旅客投稿的經歷與故事，並由「Soul Barn靈魂聚落」給予回饋，參與投稿者還可獲得精美小禮乙份。

▲北投老爺攜手Soul Barn靈魂聚落推出「覓靜處方」住房專案，平日雙人入住豪華客房含早餐每房每晚5,900元起。（圖／業者提供）

▲「暗的探索」課程，讓旅客在蒙上眼後，如何感受自身內心變化，5月份共有4場次，可以帶媽媽免費體驗。

4至6月每周六，還有以身、心、靈為主題規劃的13堂療癒課。「身」代表身體健康與伸展舒壓，開設「正念飲食」、「紅酒瑜珈」兩種課程；「心」是正向思考、壓力與情緒管理，「暗的探索」課程，讓旅客在蒙上眼後，如何感受自身內心變化；「靈」則是自我探索與成長，開設「人類圖」課程，由引導者親自解析參與者的人生角色，進一步了解內在的自己。

業者指出，購買覓靜處方專案的旅客，當日入住的課程可免費參加，並享提前一小時入住。五月適逢母親節，報名「暗的探索」再贈媽媽免費體驗，非飯店房客也能以600元參加，同樣是攜帶媽媽免費。 

另外，福容福隆店推出「地球保衛讚環保行動計畫」，即日起至12月31日止，只要入住福容福隆店官網任一套裝住房方案，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再加碼贈送環保餐盒1個。

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