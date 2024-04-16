吃得到13x18公分超大豆皮！京都流烏龍麵登台　主打6款特色口味

▲「切麥狐狸」烏龍麵專賣店4月20日正式開幕，上圖為大判狐狸烏龍麵。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

喜歡日式烏龍麵的民眾又多了一個選擇！由丸莊醬油、麻膳堂攜手日本主廚田中修司，創立的關西京都流「切麥狐狸」烏龍麵專賣店，主打6款特色口味，全台首店進駐春大直商場，預計4月20日正式開幕。

與台灣消費者耳熟能詳的讚岐烏龍麵不同，切麥狐狸主打關西風京都風味，烏龍麵採用日清麵粉，結合主廚田中修司特調水鹽比例，捨棄傳統圓形及方形麵形，改以長扁形製成，且研發呈現微波浪幅度的麵體，因此更容易吸附湯汁及入味。

▲切麥狐狸全台首店進駐春大直商場。（圖／業者提供）

湯頭部份，有別於讃岐烏龍麵清爽淡淡微甜風味，切麥狐狸湯底除加入柴魚、昆布外，還加入以日曬、煙燻、乾燥特殊工法所製成的「宗田節」鰹魚來熬製高湯，具獨特煙燻香氣。同時搭配以丸莊醬油調配的鹹淡適中、微醬香風味的京都流烏龍麵醬汁美味。

▲海老天麩羅烏龍麵。（圖／業者提供）

▲和牛烏龍麵。（圖／業者提供）

切麥狐狸主打6款各具特色的烏龍麵，分別有超大尺寸豆皮的大判狐狸烏龍麵、吃得到黑虎蝦的海老天麩羅烏龍麵、日本A5和牛為主角的和牛烏龍麵、甘口及辛口兩種風味調配而成的和牛咖哩烏龍麵、具有義大利風味的明太子白醬烏龍麵，以及搭配青蔥、白芝麻、海苔絲、天婦羅碎末、白蘿蔔泥的五色涼烏龍麵。價格230元起至520元。

▲明太子白醬烏龍麵。（圖／業者提供）

▲五色涼烏龍麵。（圖／業者提供）

▲和牛咖哩烏龍麵。（圖／業者提供）

田中修司也規劃出吃烏龍麵最搭的周邊菜色，配合季節做出多樣變化的三品或五品，可以單點或是搭配成較優惠的定食套餐，例如使用鮭魚、鮪魚、青甘等三種魚品搭配醋飯的海鮮散壽司。餐廳也供應在高湯中燉煮7小時的特製牛舌、以草本蛋生食級雞蛋加烏龍麵高湯製成的玉子燒。

▲台灣人最愛吃的烏龍麵是豚骨系烏龍麵。（圖／丸亀製麵提供）

另外，丸亀製麵今日也公布了去年銷售排行榜，第一名是豚骨系烏龍麵，第二名為蕃茄雞肉烏龍麵，第三名是豆皮烏龍麵。而兒童最愛的烏龍麵，則分別由豆皮烏龍麵、湯烏龍麵奪得冠亞軍。

母親節即將到來，丸亀製麵即日起至5月17日，舉辦「2024丸亀製麵KANDO親子祭-母親節兒童繪畫比賽」，3-12歲的小朋友可透過畫筆，表達與媽媽在丸亀製麵享受烏龍麵時的美好時光，首獎為6000元的現金抵用券