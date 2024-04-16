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超Q小勞撫、爽爽貓降落酷聖石！　人氣芋頭牛奶、木瓜牛奶冰回來了

記者蕭筠／台北報導

17周年快樂！美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」首度驚喜找來超人氣IP「小勞撫」、「爽爽貓」同慶，一共推出2款聯名冰淇淋，不僅有木瓜牛奶冰淇淋搭配黑糖珍Q的組合，還有超夯重磅回歸的芋頭牛奶冰尬小麻糬、地瓜餅，4月19日起連56天限定販售，上市前3天還可享中杯以上冰淇淋第2杯50元優惠。

▲▼COLD STONE推「木瓜小勞撫」、「芋來芋麻吉」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE首度找來超人氣IP小勞撫、爽爽貓合作。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼COLD STONE推「木瓜小勞撫」、「芋來芋麻吉」。（圖／記者蕭筠攝）

▲芋頭牛奶冰淇淋尬小麻糬、地瓜餅超好吃。

▲▼COLD STONE推「木瓜小勞撫」、「芋來芋麻吉」。（圖／記者蕭筠攝）

▲木瓜牛奶冰淇淋淋了黑糖醬，還吃得到黑糖珍Q。

COLD STONE期間限定木瓜牛奶冰淇淋、芋頭牛奶冰淇淋回來了，首推這杯「芋來芋麻吉」，嚴選新鮮芋頭磨成細緻芋頭粉製成香濃芋頭牛奶冰淇淋，再拌入吃得到芋頭塊的大甲芋餡，最後撒上鹹香地瓜餅、Q彈小麻糬增添口感，每一口都超滿足，搭配新口味脆餅「紫薯沾醬脆餅」，香氣再升級，還有可愛爽爽貓插卡，療癒爆表。

另一款「木瓜小勞撫」則選用木瓜牛奶冰淇淋作為主角，先是拌入鹹起司餅乾、搭配黑糖珍Q，最後淋上黑糖醬增加風味，而此款冰淇淋是搭配小勞撫插卡，可愛到不行，4月19日起6月13日限時開賣，4月21日前還可享中杯以上冰淇淋第2杯50優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

▲▼全家Fami!ce推出全新「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家最新「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」。

另，冰控們也不能放過「全家X山丘藍」聯手推出「台灣藍莓霜淇淋」，是選用今年新鮮採收的藍莓製成，不僅有著淡淡紫色外型，浪漫又唯美，入口則能吃到台灣藍莓的自然香氣，口感微酸帶甜，讓人忍不住一口接一口，還有加入小農鮮乳的綜合胖胖口味選擇，這次更首度推出期間限定的雙色版霜淇淋餅皮，淡紫色霜淇淋搭配深紫色餅皮欠吃又欠拍，即日起就能在門市吃到。

關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE 全家 霜淇淋 酷聖石

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