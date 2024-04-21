台北漢堡控解癮處方！創意材料搭配吃超驚豔　肉排濃郁油香是必備

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▲台北松山漢堡，PAUSES BURGER BAR暫停漢堡，原創口味好吃有特色推薦搭配康普茶。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

台北松山漢堡推薦這家捷運中山國中站附近，隱身民生東路巷弄內的PAUSES BURGER BAR 暫停漢堡，菜單有著多款原創口味漢堡，好吃又有特色，很多醬料都堅持自己手做，更加深了和其他台北漢堡店的差異化，套餐飲料推薦搭配康普茶去油解膩更對味。

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PAUSES BURGER BAR 暫停漢堡位置

暫停漢堡地址位在台北市松山區民生東路三段113巷，從捷運中山國中站出口出來，步行400公尺、6分鐘左右即可抵達，如果要從松山機場、民生社區過來也很近，巷弄較小、單行道又多，若是開車騎車前往的話，建議開啟google map導航。

▲內用環境美的像是咖啡廳般，有著高雅的極高質感。

每人低消200元



▲除了有經典牛肉漢堡外，還有多款店家研發的獨創漢堡，新奇的配料組合，在台北漢堡界相當少見，強調連檸檬醬、堅果醬、蜂蜜辣醬等醬料，都堅持手工製作。



▲飲料菜單如上，我最推薦大家試試康普茶，帶有氣泡感的康普茶絕對是搭配漢堡的絕佳飲品，這裡的口味選擇超級豐富，組合成套餐「漢堡＋配餐＋飲料」可以折抵30元，實在的份量連男生吃完都會很飽。

布里堅果牛漢堡325元



▲香濃布里乳酪加上生火腿、芝麻葉，這三者的組合基本上已經無敵，再加上自製多汁牛肉排，與甜香堅果奶油醬。

▲漢堡包同樣是自家製做，將麵團低溫發酵一天後、再高溫烘烤出爐，外酥內軟相當夠彈性。

阿根廷青醬牛295元、牛肉排120元



▲牛肉排/西班牙臘腸/莫扎瑞拉/炒菇/藜麥/阿根廷青醬，推薦你點這道「阿根廷青醬牛」，再多加一片牛肉排升級成雙層牛肉漢堡。

▲阿根廷青醬和台灣較常見的義大利青醬完全不同，義大利青醬基底是羅勒，阿根廷青醬則是以巴西里、奧勒岡製成，有著更強烈的酸嗆感。

馬鈴薯條80元



▲除了基本款番茄醬外，還會多附上店家自製蒜味美乃滋，醬料以香料油封烤大蒜和新鮮大蒜為基底，混合自製美乃滋和多種其他食材調味製成。

▲雞塊75元，小份的雞塊共有6塊，大份則是12塊，均會附上蜂蜜辣醬，以龍眼蜜、水牛城辣醬調成，香甜酸辣非常夠層次。

用餐心得

暫停漢堡，無論漢堡、配餐、飲料都毫無死角，完全能吃出店家用心，尤其是幾款獨創漢堡真的很有特色，食材組合、醬料搭配皆有極高表現，獲得我們一致好評，好吃又特別。

PAUSES BURGER BAR 暫停漢堡

地址：台北市松山區民生東路三段113巷25弄14號1樓

電話： （02）2712－1686

營業時間：12：00－14：30、18：00－21：00 （周五六至22：00） ＊周日一公休

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