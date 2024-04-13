飯店版米其林公布！法國「4家名單」推薦　頂級莊園、海角旅宿必住

▲首屆「米其林星鑰」名單日前公布，法國共有189家酒店入選，其中24家獲米其林三星鑰殊榮，圖為巴黎白馬莊園。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

首屆「米其林星鑰」名單日前公布，全球超過5000家飯店中，法國共有189家酒店入選，其中24家獲米其林三星鑰殊榮、38家得到米其林二星鑰、127家一星鑰肯定，此篇推薦位於巴黎、蔚藍海岸及高雪維爾等地的頂級飯店，無論嚮往住進豪奢的歷史酒店，窺探巴黎鐵塔之姿，或置身懸崖泳池感受刺激，追求頂級旅宿的你必須收進口袋名單。

▲巴黎白馬莊園位於塞納河畔，72間房中，46間為套房，所有客房與用餐處都有偌大落地窗，盡收巴黎美景。（圖／業者提供）

巴黎白馬莊園(Cheval Blanc Paris)

位於塞納河畔的巴黎白馬莊園(Cheval Blanc Paris)獲得米其林三星鑰，建築師Peter Marino將歷史悠久的建築賦予當代靈魂，完美詮釋Art Déco時期的藝術傳承，72間房中，46間為套房，所有客房與用餐處都有偌大落地窗，盡收巴黎美景。8樓和9樓的頂樓套房裝潢如私人住宅，懸掛牆上的名家畫作、量身定製的家具能體驗豪宅氣勢；還有專為兒童打造的「Le Carrousel」玩樂天地。

飯店內的「Plénitude」餐廳在開幕6個月後，即獲得米其林三星；「Le Tout-Paris」是位於飯店7樓的當代法式啤酒露臺餐廳，可俯瞰巴黎北部和聖心教堂美景，呈現法式生活的隨興、自在。

地址：8 quai du Louvre, 75001 Paris, France

▲獲三星鑰的巴黎勒布里斯托飯店(Le Bristol Paris)，以18世紀巴黎風格客房，和近一世紀的歷史底蘊聞名。（圖／業者提供）



巴黎勒布里斯托飯店(Le Bristol Paris)

同獲三星鑰的巴黎勒布里斯托飯店(Le Bristol Paris)，以18世紀巴黎風格客房，和近一世紀的歷史底蘊聞名，無論是電影《午夜巴黎》中男女主角落腳的全景套房(Suite Panoramique)、眺望艾菲爾鐵塔景觀的巴黎套房(Suite Paris)，亦或洋溢玫瑰香氣的888套房(Suite 888)，都是不顯浮奢、精調細琢的典雅。

該飯店將於5月20日迎來新任行政總廚Arnaud Faye，他是法國工匠獎(Meilleur Ouvrier de France)得主，將為飯店的兩家米其林星級餐廳「Epicure」和「114 Faubourg」，以及「Café Antonia」帶來全新風貌。

地址：112 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

▲法國蔚藍海岸的昂蒂布伊甸豪海角飯店將於4月19日重新開放。（圖／業者提供）



昂蒂布伊甸豪海角飯店(Hotel du Cap-Eden-Roc)

座落於法國蔚藍海岸的昂蒂布伊甸豪海角飯店將於4月19日重新開放！一個半世紀以來，飯店以其宏偉的拿破崙三世建築、優雅的室內設計、伊甸園般的環境和一流服務，吸引眾多藝術、電影、文學界人士以及政商名流前來度假。

飯店坐落在占地32英畝的松樹林中，融合舊世界的歷史與昂蒂布海岬自然美景，壯麗的迴廊、經典的懸崖泳池以及芬芳的玫瑰園，營造出法式田園如詩如畫的風光，讓人一踏進飯店就捨不得離去。

地址：Boulevard J. F. Kennedy, CS 10029, 06605 Antibes Cedex, France

▲高雪維爾白馬莊園能自由進出雪道。（圖／業者提供）



高雪維爾白馬莊園

喜歡滑雪的旅人要收藏！高雪維爾白馬莊園是LVMH飯店Cheval Blanc品牌的開山之作，擁有36間客房和套房，當代藝術品裝飾室內，呈現奢華而非凡風格。特別的是，莊園不僅能自由進出雪道，更可直達世界上最大雪場Trois Vallées。其所在地高雪維爾1850是王室成員、政商名流們的指定冬季度假地，也被譽為滑雪界的貴族。

「The Carrousel」和「The Paddock」是為小朋友設計的專屬遊樂場，讓各年齡層旅客都能在阿爾卑斯山巔享受冬日假期。



地址：Le Jardin Alpin, 73120 Courchevel 1850, France