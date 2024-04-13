平日下午連吃3小時　馬辣集團7大品牌免費延長用餐時間

▲馬辣集團旗下7個火鍋與燒肉品牌，4月15日起推出平日下午「吃爆3小時」免加價方案。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

為了滿足肉食控的慾望，馬辣集團旗下7個火鍋與燒肉品牌，4月15日起推出平日下午「吃爆3小時」免加價方案，而且還能搭配各品牌的升級優惠活動。

馬辣集團聯合旗下熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、夯下去和牛燒肉放題、哞哞屋和牛燒肉專賣、問鼎等7品牌，共同推出「吃爆3小時」方案，自4月15日至5月31日，周一到周五2位成人以上同行，下午3點前進場（新馬辣大江店下午2點30分前），用餐時間從2小時延長至3小時，不怕吃不飽。

▲熊一頂級燒肉4月15日至5月31日下午3點前進場，用餐時間從2小時延長至3小時。（圖／馬辣集團提供）

新馬辣Plus+台中公益店除了上述指定時間，每周一至周四更是不限任何時段，都能吃滿3小時。

此外，不管是哪一個門市，都能同時疊加自家品牌的任一活動使用，例如生日優惠、證件對中「1、4、5」任2碼升級活動、加入LINE@好友送食材等。

▲和牛涮吃到飽火鍋周一至周五下午2點、晚上8點過後進場，用餐時間從1.5個小時延長到3小時。（圖／王品提供）

另外，12月31日前，王品集團旗下和牛涮吃到飽火鍋周一至周五下午2點、晚上8點過後進場，用餐時間從1.5個小時延長到3小時，平日下午及宵夜都能無壓力的大吃和牛，而且活動一直到年底。其中，位在統一夢時代購物中心的高雄夢時代店，為滿足家庭客用餐需求，假日指定時段也能吃滿3小時。