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東澳搭私人遊艇避暑趣

文／七逗旅遊網、圖／喜鴻假期

想避開台灣悶濕酷熱的夏季，位在南半球、正逢冬季氣候宜人的東澳是避暑好選擇。在昆士蘭州的黃金海岸水上活動正熱鬧展開，還可以搭乘價值百萬、奢華的皇家私人遊艇出海，欣賞美景、拜訪神祕水上教堂，許多超乎想像的澳洲風貌，正等著你來發掘！

▲▼東澳搭私人遊艇避暑趣。（圖／業者提供）

▲澳洲不只有無尾熊，還有許多好玩面貌要和你相見。（圖／喜鴻假期）

▲▼東澳搭私人遊艇避暑趣。（圖／業者提供）

▲陽光燦爛的黃金海岸，是衝浪者天堂。（圖／喜鴻假期）

秋季的黃金海岸天氣涼爽，最適合從事衝浪、游泳和浮潛等水上活動，著名的布洛德沙灘，是當地人生活休閒的重心，除了從事各種水上活動外，也可以在沙灘漫步，或是喝杯飲料，享受陽光與片刻悠閒的寧靜時光。

▲▼東澳搭私人遊艇避暑趣。（圖／業者提供）

▲昆士蘭各式酒莊林立，堪稱是澳洲酒類的故鄉。（圖／喜鴻假期）

澳洲昆士蘭有陽光之州美稱，不僅是啤酒愛好者的天堂，也有很好的葡萄酒值得品嘗，拜訪著名葡萄酒莊，喝杯澳洲葡萄酒是體驗昆士蘭滋味的最好方式。尤其漫步美麗莊園中，一邊品酒、一邊欣賞美麗的山海景致，是人生一大享受。

▲▼東澳搭私人遊艇避暑趣。（圖／業者提供）

▲柏利角國家公園的濱海景觀步道，是散步賞景的絕佳去處。（圖／喜鴻假期）

小巧美麗的柏利角國家公園，有古老的火山岩柱、雨林和大海相會，也是稀有動植物的重要棲息地。沿著雨林環狀步道前行、欣賞雨林美景，同時可以尋找無尾熊、栗鳶、彩虹吸蜜鸚鵡和負鼠等在地的特有動物。另一條海景步道，則可以觀賞粗獷原始的海岸景觀，幸運的話還可以遇上成群海豚在海上優游喔！

▲▼東澳搭私人遊艇避暑趣。（圖／業者提供）

▲百萬私人遊艇帶你奢華出航。（圖／喜鴻假期）

奢華私人遊艇是澳洲人最希望擁有的夢想之一，造價不菲的私人遊艇船內設備豪華完善；遊艇外則有迷人風景，開過黃金海岸的奈蘊河灣，兩岸盡是極具個人建築風格的富人別墅和私人碼頭，更有神祕的水上教堂等你探訪。

▲▼東澳搭私人遊艇避暑趣。（圖／業者提供）

▲南岸河濱公園是布里斯本的文化、娛樂休閒中心。（喜鴻假期）

澳洲布里斯本也是陽光普照、天空蔚藍的「豔陽之都」，位在布里斯本河南岸的南岸河濱公園，有廣大的綠蔭森林，還有一處人工海灘，細綿沙灘襯著湛藍海水，是大人小孩的遊樂天堂。

永遠充滿活力的黃金海岸和散發悠閒魅力的布里斯本，是喜愛度假或想安排家庭親子旅遊的最佳選擇，今年夏天，就前往東澳探索美麗的海岸線、享受城市的浪漫優閒！

★行程推薦
1.經典東澳黃金海岸7日～海洋世界、天堂鄉牧場、酒莊品酒+藍光蟲、百萬私人遊艇[含稅] https://bit.ly/495d6Tb
2.【饗樂黃金雪梨9日】～藍山國家公園、庫倫賓生態園區、藍光蟲、噴射快艇、烤鴨龍蝦大餐、保證入住五星飯店乙晚[含稅] https://bit.ly/49iFJwo

★特色亮點
●摩天大樓登頂：將黃金海岸的美貌一覽無遺
●天堂鄉牧場 Paradise country：與無尾熊抱抱+合照（贈送）
●海洋世界 Sea world：內含遊樂區+水族館+各式生態公園
●柏利角國家公園+酒莊品酒導覽+藍光螢火蟲
●皇家豪華私人百萬遊艇+水上教堂
●鷹高藝術小鎮：群山環繞的小鎮，有如童話般的美景
●雙購物中心：海港城+太平洋

更多資訊
喜鴻假期官網：https://bit.ly/43p9iuF
更多澳洲優惠產品：https://bit.ly/3IHyKSG

關鍵字： 東澳 無尾熊 昆士蘭 澳洲 黃金海岸

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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