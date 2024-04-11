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趕快領起來！　手搖飲「指定飲品買1送1券」限時4天送

▲▼康青龍仙凍黑奶茶。（圖／康青龍提供）

▲康青龍仙凍黑奶茶限時買1送1。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

買1送1券領起來！台灣手搖飲品牌「康青龍」祭出最新限時優惠了，即日起至4月14日連4天豪灑「指定飲品買1送1券」，每人最多可領2張，提醒優惠券、優惠限定於線上點餐平台領取及使用。

單身人士的黑色情人節即將到來，康青龍特意祭出「黑閃好康」優惠，即日起至4月14日於線上點餐平台「龍來訂」豪灑「指定飲品買1送1券」，領券即可享有「仙凍黑奶茶買1送1」，每人可領2張，領完為止，提醒優惠券限於龍來訂使用，使用期限至4月30日；仙凍黑奶茶是嚴選台灣南投鐵觀音茶葉製成鐵觀音奶茶，搭配層層手作曜黑仙凍，咀嚼口感滿分。

▲▼「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出2款聯名飲品。（圖／記者蕭筠攝）

另，可不可近日也推出2款全新聯名飲品，其中，「紅玉熟成」是日月潭紅玉紅茶結合經典熟成紅茶的組合，香氣十足，而「茉玉春蘋」則選用紅玉熟成結合蘋果汁，再加上茉莉茶凍配料，茶果香濃郁又有咀嚼口感。

為慶祝新品上市，即日起至4月17日凡使用外送平台「Uber Eats」下單，直接爽喝「紅玉熟成」、「茉玉春蘋」可享「同品項大杯買1送1」優惠，每筆訂單最多買3送3，每日限量，優惠組數售完為止。

關鍵字： 美食情報 美食雲 康青龍 可不可熟成紅茶 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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