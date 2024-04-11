日本擬推「日版ESTA」加強入境審查防非法就業　有疑慮就拒絕登機

▲日本政府擬推「日版ESTA」加強控管出入境旅客。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本未來入境流程可能又會改變！根據日媒報導，日本政府擬參考美國ESTA制度，推出「日版ESTA」，旅客必須在抵達機場辦理報到手續前就完成線上申報，以便讓出入境管理機構能有效掌握旅客動向，當局表示，這是為了阻止非法就業與恐怖主義。

▲日本擬針對適用免簽入境的國家地區推出ESTA制度。（圖／記者蔡玟君攝）

目前日本入境審查採線上填寫Visit Japan Web表格、並取得入境QRcode，或現場填寫紙本入境、申報表格，但為了加強入境前審查，日本當局現在擬效仿美國的電子旅行授權（ESTA），針對可免簽證入境的國家地區旅客，未來必須在出發數天前透過線上系統完成填寫姓名、入境目的和活動內容、住宿地等訊息，以便讓出入境管理局能與「黑名單」核對，若有疑慮，就能拒絕登機。

▲日本深受全球旅客喜愛。（圖／記者蔡玟君攝）

該制度主要是因為近年訪日外國旅客非法滯留案例不斷增加，根據統計，截至2024年1月為止，非法滯留者已增加約2萬人至7萬9113人，其中62.9%的人持有短期停留的居留資格。日本政府擬擴大免簽國家的目標同時，也認為有必要加強邊境控制以防止不法滯留對治安的不利影響。