4月米其林新入選餐廳出爐　高雄人氣小吃「秀明豬心冬粉」進榜

▲高雄人氣小吃「秀明豬心冬粉」進榜4月米其林新入選餐廳。（圖／姐妹淘部落客）

記者黃士原／台北報導

米其林指南今日公布4月的新入選餐廳，台北、台中與高雄合計6家餐廳上榜，除了結合茶藝或是調酒的新創餐廳，還有豬心冬粉、豬腳飯、碗粿等傳統在地美食，有走過一甲子的老店，也有傳承多代風味的文青小店。

▲麵鋪以芋頭米粉聞名。（圖／取自米其林指南網站）

麵鋪（台北）

開業於2007年，歷經一次搬遷，店面雖然小巧，但簡樸整潔。米其林指南表示，該店以芋頭米粉聞名，湯頭經長時間燉煮，散發著來自油蔥頭和芋頭的香氣。充滿米香的粗米粉為此店特色，吸滿湯汁後更是滋味。由於價格實惠，不但為鄰里間的早餐熱點，也是上班族的午餐好去處。

▲Wok by O`BOND由知名酒吧Tei by O`bond的經營者劉明杰所創立。（圖／取自米其林指南網站／Wok by O`BOND）

Wok by O'BOND（台北）

由知名酒吧Tei by O'bond的經營者劉明杰所創立，他善用自身的調酒師背景，與主廚曾治淮一同設計菜單，規劃出環繞主題意象的用餐體驗。曾治淮透過西式料理與調酒技法，解構並重塑食材的既有風味。

▲春季熱前菜「香菜/歐芹/薄荷/水田芥/蛙腿/蒜頭」。（圖／記者黃士原攝）

瀞（台中）

茶職人藍大誠是高端茶品牌「冉冉茶事」的靈魂人物，他持續鑽研台灣茶的風味，熟稔茶湯與食材間的互補互動，獲得多家米其林星級餐廳青睞，成為他們指定侍茶師。去年，他把茶從Fine Dining的配角提升為主角，與女友王采晴在台中北區巷弄中，開設了「enPure 瀞」餐廳。

擔任主廚的王采晴與藍大誠組隊開餐廳，一開始是先設計菜單，再來由藍大誠搭茶，現在則是兩人共同在季節更迭中，找出主題明確、可放大食材優勢的Pairing（搭餐）。2024年春季以「香草與野草植物」為菜單主題，透過來自土地與海邊植物的芬芳，預告綠意盎然的春天即將到來。

▲在來的店主是嘉義碗粿老店的後代。（圖／取自米其林指南網站／在來提供）

在來（台中）

帶著文青風格的小店去年（2023）創立，店主是嘉義碗粿老店的後代，其碗粿以每日研磨的米漿蒸製，以冷食供餐，突顯粿體的彈性和米香，並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。另有甜點黑糖碗粿，米其林指南建議加入牛奶球，嚐嚐新舊融合的滋味。

▲秀明豬心冬粉。（圖／姐妹淘部落客提供）

秀明豬心冬粉（高雄）

創立於1986年，提供各類豬內臟料理，可搭配麵食、冬粉或米飯。其中，米其林指南認為其豬舌鮮嫩厚實，加上蒜泥享用，額外美味。這裡的月見肉燥飯也很受歡迎，肉燥純以瘦肉熬煮，有別於其他作法，配上油亮的半熟煎蛋。

▲良佳豬腳走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。（圖／取自米其林指南網站）

良佳豬腳（高雄）

餐廳走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。米其林指南指出，其豬腳以帶有胡椒辛香的中藥材滷製，呈迷人的琥珀色，軟嫩可口，搭配來自花蓮的米飯、口感爽脆的滷筍絲，整體風味清爽，肥而不膩。