4月米其林新入選餐廳出爐　高雄人氣小吃「秀明豬心冬粉」進榜

▲高雄人氣小吃「秀明豬心冬粉」進榜4月米其林新入選餐廳。(圖/姐妹淘部落客)

記者黃士原/台北報導

米其林指南今日公布4月的新入選餐廳,台北、台中與高雄合計6家餐廳上榜,除了結合茶藝或是調酒的新創餐廳,還有豬心冬粉、豬腳飯、碗粿等傳統在地美食,有走過一甲子的老店,也有傳承多代風味的文青小店。

▲麵鋪以芋頭米粉聞名。(圖/取自米其林指南網站)

麵鋪(台北)

開業於2007年,歷經一次搬遷,店面雖然小巧,但簡樸整潔。米其林指南表示,該店以芋頭米粉聞名,湯頭經長時間燉煮,散發著來自油蔥頭和芋頭的香氣。充滿米香的粗米粉為此店特色,吸滿湯汁後更是滋味。由於價格實惠,不但為鄰里間的早餐熱點,也是上班族的午餐好去處。

▲Wok by O`BOND由知名酒吧Tei by O`bond的經營者劉明杰所創立。(圖/取自米其林指南網站/Wok by O`BOND)

Wok by O'BOND(台北)

由知名酒吧Tei by O'bond的經營者劉明杰所創立,他善用自身的調酒師背景,與主廚曾治淮一同設計菜單,規劃出環繞主題意象的用餐體驗。曾治淮透過西式料理與調酒技法,解構並重塑食材的既有風味。

▲春季熱前菜「香菜/歐芹/薄荷/水田芥/蛙腿/蒜頭」。(圖/記者黃士原攝)

瀞(台中)

茶職人藍大誠是高端茶品牌「冉冉茶事」的靈魂人物,他持續鑽研台灣茶的風味,熟稔茶湯與食材間的互補互動,獲得多家米其林星級餐廳青睞,成為他們指定侍茶師。去年,他把茶從Fine Dining的配角提升為主角,與女友王采晴在台中北區巷弄中,開設了「enPure 瀞」餐廳。

擔任主廚的王采晴與藍大誠組隊開餐廳,一開始是先設計菜單,再來由藍大誠搭茶,現在則是兩人共同在季節更迭中,找出主題明確、可放大食材優勢的Pairing(搭餐)。2024年春季以「香草與野草植物」為菜單主題,透過來自土地與海邊植物的芬芳,預告綠意盎然的春天即將到來。

▲在來的店主是嘉義碗粿老店的後代。(圖/取自米其林指南網站/在來提供)

在來(台中)

帶著文青風格的小店去年(2023)創立,店主是嘉義碗粿老店的後代,其碗粿以每日研磨的米漿蒸製,以冷食供餐,突顯粿體的彈性和米香,並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。另有甜點黑糖碗粿,米其林指南建議加入牛奶球,嚐嚐新舊融合的滋味。

▲秀明豬心冬粉。(圖/姐妹淘部落客提供)

秀明豬心冬粉(高雄)

創立於1986年,提供各類豬內臟料理,可搭配麵食、冬粉或米飯。其中,米其林指南認為其豬舌鮮嫩厚實,加上蒜泥享用,額外美味。這裡的月見肉燥飯也很受歡迎,肉燥純以瘦肉熬煮,有別於其他作法,配上油亮的半熟煎蛋。

▲良佳豬腳走過近半個甲子,其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。(圖/取自米其林指南網站)

良佳豬腳(高雄)

餐廳走過近半個甲子,其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。米其林指南指出,其豬腳以帶有胡椒辛香的中藥材滷製,呈迷人的琥珀色,軟嫩可口,搭配來自花蓮的米飯、口感爽脆的滷筍絲,整體風味清爽,肥而不膩。