ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住花蓮丘丘森旅「憑車票折500元館內消費、最高-2000」　假日不加價

▲▼花蓮丘丘森旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮丘丘森旅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

4月3日規模7.2大地震重創花蓮後，已湧入上億捐款，但對當地觀光業者來說，最實際的就是到當地消費了！旅宿業者「丘丘‧森旅 CHU Resort」就表示，即日起至6月30日為止推出優惠方案，官網預訂平日入住，搭火車前往飯店一張車票可抵500元館內消費、最高可折2000元，如果預訂一泊二食，再送2位小朋友免費用餐，希望藉由消費，重建旅客對花蓮觀光的信心。

▲▼花蓮丘丘森旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼丘丘森旅讓旅客可以體驗住進花東縱谷間的小木屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮丘丘森旅。（圖／記者蔡玟君攝）

丘丘‧森旅表示，由於旅宿建築採平面式設計，在這次地震中沒有太大受損，員工都很安全也沒事，但最直接影響就是業績受損，而比起捐款，對花蓮觀光產業來說，旅客直接到當地消費是重建觀光信心的最好幫助。

為了吸引旅客再次前往花蓮觀光，丘丘‧森旅推出優惠方案，官網預訂平日入住，坐火車前往一張可抵館內消費500元，一間房若4人入住，就可折抵2000元，若預訂一泊二食專案，再送2位小朋友免費用餐；同時，業者也推出「周六入住不加價」優惠，適用於端午連假、特殊假日。

其他觀光業者也紛紛推出振興在地觀光結合捐款的優惠，例如在地賞鯨業者「多羅滿賞鯨」，即日起至4月底前，只要旅客預訂6至8月出海賞鯨的航班，每張船票為800元，業者會將其中100元以購票旅客名義捐款至「0403地震東華重建捐款專戶」，協助東華大學重建。

關鍵字： 丘丘森旅 花蓮旅遊 飯店旅館 優惠快訊 住宿優惠 飯店優惠 住房優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

推薦閱讀

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

漢來海港甜點季明天登場

漢來海港甜點季明天登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366