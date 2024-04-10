住花蓮丘丘森旅「憑車票折500元館內消費、最高-2000」　假日不加價

▲花蓮丘丘森旅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

4月3日規模7.2大地震重創花蓮後，已湧入上億捐款，但對當地觀光業者來說，最實際的就是到當地消費了！旅宿業者「丘丘‧森旅 CHU Resort」就表示，即日起至6月30日為止推出優惠方案，官網預訂平日入住，搭火車前往飯店一張車票可抵500元館內消費、最高可折2000元，如果預訂一泊二食，再送2位小朋友免費用餐，希望藉由消費，重建旅客對花蓮觀光的信心。

▲▼丘丘森旅讓旅客可以體驗住進花東縱谷間的小木屋。（圖／記者蔡玟君攝）

丘丘‧森旅表示，由於旅宿建築採平面式設計，在這次地震中沒有太大受損，員工都很安全也沒事，但最直接影響就是業績受損，而比起捐款，對花蓮觀光產業來說，旅客直接到當地消費是重建觀光信心的最好幫助。

為了吸引旅客再次前往花蓮觀光，丘丘‧森旅推出優惠方案，官網預訂平日入住，坐火車前往一張可抵館內消費500元，一間房若4人入住，就可折抵2000元，若預訂一泊二食專案，再送2位小朋友免費用餐；同時，業者也推出「周六入住不加價」優惠，適用於端午連假、特殊假日。

其他觀光業者也紛紛推出振興在地觀光結合捐款的優惠，例如在地賞鯨業者「多羅滿賞鯨」，即日起至4月底前，只要旅客預訂6至8月出海賞鯨的航班，每張船票為800元，業者會將其中100元以購票旅客名義捐款至「0403地震東華重建捐款專戶」，協助東華大學重建。