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台北市全新銀色雙層餐車今天上路　午餐吃得到晶華冠軍牛肉麵

▲台北市全新銀色雙層餐車今天上路。（圖／台北市政府提供）

▲台北市全新銀色雙層餐車今天上路。（圖／台北市政府提供）

記者黃士原／台北報導

台北市第2輛雙層餐車今天正式上路！台北市政府觀光傳播局表示，全新銀色餐車外觀使用「七彩雷射白」色彩，本季餐點與台北晶華酒店合作，除了下午茶、晚餐之後，還新增午餐餐期，可以享用美味的冠軍牛肉麵。

觀傳局指出，首輛臺北市雙層餐車在110年12月首航，不僅讓國外遊客以便利、優雅、快速方式認識台北，更有不少國內外遊客前來體驗美食，搭配美景的新旅遊方式，重新感受台北。今天雙層餐車再推新版本，外觀色彩採用「七彩雷射白」，陽光照射下呈現炫麗的彩虹色，白天黑夜展現不同面貌。車內裝潢則以英式風格，象牙白搭配水晶藍的皮革椅，呈現典雅氛圍。

▲台北市全新銀色雙層餐車今天上路　吃得到晶華冠軍牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲台北市全新銀色雙層餐車今天上路，車內裝潢則以英式風格，象牙白搭配水晶藍的皮革椅，呈現典雅氛圍。（圖／記者黃士原攝）

車上餐點部份，觀傳局表示，本季與台北晶華酒店合作，除了五星級下午茶及豪華晚餐套餐，還新增午餐餐期，讓乘客一邊品嚐冠軍牛肉麵，一邊欣賞台北市區的特色風貌。晶華酒店表示，為了讓客人吃到的麵條口感跟飯店裡的一樣，他們會先煮到半熟，之後再把半成品送上餐車再加熱。

▲午餐餐期供應晶華冠軍牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲台北市全新銀色雙層餐車今天上路　吃得到晶華冠軍牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲台北市全新銀色雙層餐車晚餐菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲台北市全新銀色雙層餐車今天上路　吃得到晶華冠軍牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲台北市全新銀色雙層餐車下午茶菜色。（圖／記者黃士原攝）

觀傳局表示，全新銀色餐車今日正式上路，全車共有5張4人座及3張雙人座，營業期間為周二至周日，共提供4個餐期，分別為午餐、下午茶及2梯次晚餐，價格1100元起至1950元，全新第10季菜單4月16日推出。觀傳局也提到，雙層餐車皆採預約制，須於用餐日3天前預訂，更多預訂詳情請上台北市雙層餐車官網或Klook查詢

關鍵字： 台北市旅遊 雙層餐車 晶華牛肉麵

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