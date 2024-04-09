ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭4間飯店優惠！5星溫泉飯店下殺37折送早晚餐　度假旅館1410元起

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭向來是民眾度假出遊首選，現在就有4間飯店推出優惠，包括五星溫泉飯店直接下殺37折，且早晚餐都包、房內就能泡湯；也有度假旅館入住就送旅客到農場體驗，實際參加食農教育，每人1410元起。

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店客房。（圖／業者提供）

宜蘭力麗威斯汀度假酒店
宜蘭力麗威斯汀度假酒店宣布將從4月15日起推出「2024春夏線上旅展」，住宿券下殺37折、餐飲優惠下殺66折，想撿便宜就要趁現在！

宜蘭力麗威斯汀此次線上旅展推出7大優惠，住宿券主推「豪華/精選客房 一泊二食平日住宿券」下殺37折，線上旅展價8199元，若於台中國際展覽館旅展現場單筆消費滿1萬5000元，另加贈舞日本料理雙人午餐券一張。

而在餐飲優惠方面，業者則推出知味西餐廳雙人晚餐券每張1700元、折扣下殺69折；知味西餐廳假日雙人早午餐券1200元，折扣下殺7.8折；咖啡酒吧雙人下午茶券999元，折扣下殺66折。

▲▼藤結教育農場採溫泉番茄。（圖／礁溪捷絲旅提供）

▲讓小朋友從小接觸食農教育，從在地農場就可以體驗。上圖為藤結教育農場採溫泉番茄。（圖／礁溪捷絲旅提供）

礁溪捷絲旅
隨著食農教育在台灣越來越備受重視，礁溪捷絲旅現在也與藤結教育農場合作，即日起推出向土地致敬住房專案，旅客可以免費體驗溫泉番茄採果、製作披薩，再入住溫泉飯店內享用館內設施，4人同行每人每晚1410元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

▲▼藤結教育農場採溫泉番茄。（圖／礁溪捷絲旅提供）

▲▼採完番茄後回飯店還可以親手製作披薩。

▲▼藤結教育農場採溫泉番茄。（圖／礁溪捷絲旅提供）

食安問題不斷發生，更顯得食農教育的重要性。藤結教育農場是礁溪在地知名以溫室方式種植番茄，更有產銷履歷驗證與生產追溯，更有DIY體驗遊程，旅客可以在農場裡親子採摘溫泉番茄，了解番茄種植過程、生長環境。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／捷絲旅提供）

▲回到礁溪捷絲旅，還可以享受美人湯洗去一天疲憊。

礁溪捷絲旅此次住房專案也與農場合作，除了可以體驗採果外，可將採到的番茄帶回飯店，親手製作瑪格麗特Pizza，讓從手桿麵團開始，再鋪上新鮮溫泉番茄並撒上香濃起司，最後送進烤爐中火烤後即能上桌，實際體驗「從產地到餐桌」。同時，入住該專案更享隔日吃到飽早餐，並能享受館內溫泉大浴場設施。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭綠舞國際觀光飯店
宜蘭綠舞飯店即日起至4月30日為止推出「春日正好」一泊二食住房專案，6月底前入住每人2225元起，入住享房型升等禮遇，在最新擼LALA Sweets一邊享用下午茶一邊擼貓或舞饌燒肉丼定食、翌日豐富的自助早餐，還能與可愛爆表的園區萌寵們近距離餵食互動。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭綠擁有佔地5.7公頃日式主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

▲客房示意圖。（圖／業者提供）

業者此次推出的住房專案，於6月底前平日入住享房型升等，如「玥」雙人房升等「綻」海景雙人房，「嵐」四人房升等「舞」四人房。住客可選擇至最新爆紅打卡點「擼LALA Sweets」體驗擼貓療癒下午茶，享受被可愛貓咪包圍的幸福感或舞饌日式料理享用燒肉丼定食；還可以換穿唯美浴衣，漫步欣賞5.7公頃的日式造景園區，並能親自餵食羊駝、水豚、梅花鹿、柯爾鴨及狐獴。

▲▼宜蘭綠舞擼らら Sweets貓咪甜點店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭綠舞內最新開幕的擼らら Sweets貓咪甜點店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭綠舞擼らら Sweets貓咪甜點店。（圖／記者蔡玟君攝）

而飯店內最新亮點，就是在園區內打造全新貓迷甜點店「擼LALA Sweets」。店內有曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等不同貓咪作為可愛的貓店長與客人互動，客人換上襪套即可進入寬敞的貓咪生活空間，享受與貓咪們無拘無束的玩耍互動及打卡拍攝萌照。

▲▼礁溪寒沐酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪寒沐酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪寒沐酒店語木居客房。（圖／業者提供）

▲礁溪寒沐酒店語木居客房。（圖／業者提供）

礁溪寒沐酒店
為讓廣大球友也能帶著親朋好友暢打高球，礁溪寒沐酒店即日起至6月30日，推出「2024揮杆高球住房專案」住房專案，平日每位6380元起，除了享受豪華住房，更提供礁溪球場高爾夫球18洞一場，專案提供舒適寬敞的語木居與MU TABLE自助早餐一客，亦可加價700元，升等擁有獨立露台的乘風居。

入住期間可免費體驗客房Mini Bar乙次，以及享受酒店設施，包含戶外泳池、綜合溫泉池以及健身房。訂房如遇旺日、假日價格會有所調整，日期以酒店公告為準。

關鍵字： 飯店旅館 住宿優惠 飯店優惠 宜蘭旅遊 星級飯店 度假旅館 泡湯旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

推薦閱讀

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

漢來海港甜點季明天登場

漢來海港甜點季明天登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366