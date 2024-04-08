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快拿出身分證！「每人每晚只要799元」住星級飯店　早餐免費吃到爽

▲▼義大天悅飯店。（圖／義大提供）

▲4月壽星來住義大天悅飯店可享住1晚送1晚。（圖／義大天悅飯店提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

4月壽星快看過來！高雄就有一間星級飯店祭出4月壽星專屬優惠，壽星只要出示證件即可享「家庭房住1晚送1晚」，等於玩3天2夜每人每晚只要799元，還能免費享用早餐Buffet，若壽星在生日當天入住還有加碼好康，飯店直接送1個蛋糕，壽星們趕快來高雄渡過最幸福的生日。

高雄義大天悅飯店推出4月壽星住宿優惠，至4月30日前每日限量10間，壽星可享幸福家庭房買1送1優惠價6388元（可連續住2晚或同日住2間），再享自助式早餐2客（僅供1日或1間）、兒童早餐買1送1（均需加收原價10%服務費），以4人連續住2晚來算，平均每人每晚只要799元，提醒入住時需出示身分證。

▲▼義大天悅飯店幸福家庭房。（圖／義大天悅飯店提供）

▲壽星可享幸福家庭房買1送1優惠價6388元，以4人連續住2晚來算，平均每人每晚只要799元。

若壽星在生日當天入住還有好康！義大天悅飯店要加碼送6吋巴斯克乳酪蛋糕1個；至於假日加價，周六入住每房每晚加價1100元，連續假期及暑假周六每房每晚加價1760元。

▲▼福容大飯店福隆。（圖／業者提供）

▲福容大飯店福隆歡慶周年慶，特別推出住宿優惠。（圖／福容大飯店福隆提供）

位於東北角的福容大飯店福隆歡慶周年慶，即日起至6月30日推出「8結你的心」住宿優惠，入住即享雙人精緻和洋客房含2客早餐、2客大廳酒吧精緻套餐以及41Club飲品兌換券，再加贈「六月初一8結蛋捲」聯名蛋捲禮1份，周年慶價只要6888元起。

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