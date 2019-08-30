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開店半世紀…老台北「漢城烤肉」驚傳8月底熄燈　佼佼拉小燕姐急趕到場

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▲▼開店半世紀…老台北「漢城烤肉」驚傳8月底熄燈　佼佼拉小燕姐急趕到場。（圖／翻攝漢城烤肉、黃子佼臉書）

▲開店半世紀…「漢城烤肉」驚傳8月底熄燈。（圖／翻攝黃子佼臉書）

記者許力方／綜合報導

開店半世紀，藏身台北市中山北路二條通的老店「漢城韓國烤肉」，號稱是全台第一家韓式料理，常客囊括各路名人，過去孫運璿、辜仲諒都曾報到，卻傳出8月底將吹熄燈號。第二代老闆低調透露，因大環境不景氣，加上人事成本高，才決定歇業。關門前一夜知名主持人黃子佼、卜學亮、張小燕都特地前去打卡，吃最後一次烤肉。

漢城韓式烤肉在台北經營51年，是老台北人的回憶，據悉，第一代老闆出身竹北農家，原本經營日本料理「通天閣」，後來挖角台灣第一家韓式餐廳大廚，從1968年開店改賣烤肉，當時韓風口味罕見，一度風靡全程政商界，辜仲諒、孫運璿都是常客，也是許多藝人聚餐的好去處。

▲▼開店半世紀…老台北「漢城烤肉」驚傳8月底熄燈　佼佼拉小燕姐急趕到場。（圖／翻攝漢城烤肉、黃子佼臉書）

▲▼開店半世紀…老台北「漢城烤肉」驚傳8月底熄燈　佼佼拉小燕姐急趕到場。（圖／翻攝漢城烤肉、黃子佼臉書）

▲漢城韓式烤肉開店時，特殊口味一度風靡台北政商界。（圖／翻攝漢城烤肉官網）

「小時候能吃到韓國火鍋、鐵板烤肉，對我來說是很棒的記憶。」老饕難過說，漢城是從小吃到的大的味道，相當不捨，還在網路上號召揪團來吃。連黃子佼30日晚上也找亮哥、小燕姐趕到漢城老店，打卡自拍，感嘆「沒想到竟然趕上了，漢城老店倒數兩天，明天最終日快來吃，以前首爾就叫漢城，年輕人都不知道吧！」

謝姓泊車員工接受《東森新聞》訪問時說道，其實很多客人就說希望不要關，但很多員工都要退休了，自己一待就是30多年，年紀大的員工中，「可能我是這邊最老的」。第二代20年前接手，魏大傑低調談到，要收掉51年的餐廳不容易，主要是因為大環境不景氣，加上一例一休衝擊，許多員工年紀大了，評估許多原因，才決定忍痛收攤。

▼佼佼拉小燕姐、亮哥自拍，趕上吃最後一次韓式烤肉。（圖／翻攝黃子佼臉書）

▲▼開店半世紀…老台北「漢城烤肉」驚傳8月底熄燈　佼佼拉小燕姐急趕到場。（圖／翻攝漢城烤肉、黃子佼臉書）

關鍵字： 漢城烤肉 韓式烤肉 鐵板烤肉 黃子佼 張小燕 卜學亮

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