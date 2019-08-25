點評：好想吃啊><

文、圖／虎麗笑嗨嗨

小紅麵店就在棧貳庫裡，鄰近香蕉碼頭及駁二藝術特區，是紅毛港海鮮餐廳的副品牌，一樣由出身紅毛港捕魚人家的老闆娘經營，提供每日從東港直送的新鮮海味，喜歡吃海鮮的別錯過！價格比海鮮餐廳平實的小紅麵店還有多種傳統美食，像是燒干、生腸、鹹蚋、粉腸、古早味香腸、糯米腸等小吃，每天自台南善化牛墟直送的現宰溫體牛肉，搭配主廚特製湯底烹煮的牛肉麵，簡單吃也很飽足。

如果跟虎麗一樣偏愛在地美味，推薦老闆娘自家飼養的白斬土雞，或是甘醇不苦的熱炒麻竹筍，這些經典的料理都是饕客的必點名單，多人聚餐點一桌菜分享品嚐，感覺特別溫馨～吃飽飽也能到附近的舊鐵道博物館散步拍照，或是搭遊船欣賞高雄港風景都不錯。

▲小紅麵店每日從東港直送的新鮮魚貨，海鮮控推薦必嚐～

▲鹹蚋60元

在傳統小吃店必點的開胃料理，這是小紅麵店自家醃製，滋味不會太鹹，有著微鹹甜感和蒜頭香氣，飽滿多汁讓人忍不住一口接一口。

▲紅燒牛肉麵150元

這道紅燒牛肉麵有重新調整配方，湯汁風味更濃厚香醇，虎麗比較喜歡現在的口感(笑)。小紅麵店使用每天從台南善化牛墟直送的現宰溫體牛肉，而且15斤牛肉只煮30碗湯，搭配中藥材燉煮高湯，加上微香辣的滋味完整吸附在細麵上，每一口都蠻夠味的～

▲半筋半肉的花腱燉煮到軟嫩好咬，包覆湯汁的香辣感很順口。

▲細麵帶有微Q嚼勁，份量剛好有飽足。

▲牛肉麵吃起來清香順口不鹹膩，可以先品嚐原味，再加麻辣醬及酸菜更涮嘴～

▲白斬土雞一份300元／半隻600元

聽老闆娘說這個白斬土雞很多人指定點餐，因為是自家飼養的土雞，吃玉米長大讓雞皮厚實不油膩，而且口感軟嫩滑順，滿滿膠質幾乎入口即化！放山跑的土雞肉質鮮嫩甘醇，愈嚼愈鮮甜。（虎麗點的是一份）

▲每一塊白斬土雞肉都很厚實～

▲重口味的吃貨可以蘸醬品嚐，虎麗覺得直接享用原味更好～

▲熱炒麻竹筍120元

愛筍人的熱炒麻竹筍，虎麗看到菜單上有這道之後每次用餐都會點！口感脆爽帶有獨特筍香，加上辣椒、蔥段拌炒充滿辣感，吃起來相當爽口涮嘴～

▲蝦捲50元／燒干 60元

蝦捲外層微酥，咬下是軟綿的口感，還有蝦肉的鮮香味，可以搭配芥末醬油膏增添風味。

▲厚實飽滿的燒干是50年代的古早味點心，薄豆腐皮包著魚漿和冬瓜糖，有些許微脆咬感，加了鴨蛋微微鹹甜很涮嘴～

▲古味香腸40元／糯米腸 40元／生腸 80元／粉腸 40元

這是台式點心冷盤，點幾份裝成一盤很有路邊攤傳統小吃的感覺～

▲生腸相當飽滿厚實，是嚴選現宰的新鮮生腸，口感脆嫩新鮮。

▲虎麗本身很愛粉腸，小紅麵店的沒有染色，吃起來飽滿微軟Q，搭配蒜蓉醬很夠味！

▲糯米腸軟Q香醇又有豐富飽足感，配著香腸品嚐更好吃～

▲有特別香氣的古味香腸不油膩，口感比較紮實有嚼勁。

▲烤花枝丸每顆30元

金黃微酥的花枝丸是用烤的，大口咬下充滿軟Q嚼勁，還有濃郁的花枝香氣和鮮甜味，搭配胡椒鹽更提味。

▲滷腱子肉100元／滷牛筋100元／滷牛肚100元

這個滷牛肉三寶如果3種都點會做成拼盤，份量會比虎麗拍得多一些哦！

▲腱子肉滷到完全入味，肉質紮實不乾柴，慢慢咀嚼帶出肉香味。

▲滷牛筋非常Q彈有嚼勁，每一口都充滿豐富膠質！

▲牛肚軟Q有嚼勁，吸附滷汁帶點鹹甜感，吃起來卡滋卡滋的頗涮嘴。

菜單MENU





用餐空間





▲用餐需至右方的「請等候帶位」處排隊，由服務人員帶領入座哦！

▲用完餐請至飲料吧檯處結帳，虎麗每次都會再帶一杯杏仁茶或金桔檸檬回家喝（笑）。

小紅麵店



地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號（棧貳庫）

時間：週一至週日 10：00-21：00／週五、週六 10：00-22：00

電話：07-5310135

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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