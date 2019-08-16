遊輪魅力席捲台灣！太陽公主號、新浪漫號接力來台

圖、文／七逗旅遊網提供

一上船就能開始玩的郵輪旅遊，在最近這幾年變得越來越夯，你跟上這波熱潮了嗎？今年夏天的基隆港相當熱鬧，帶有高貴皇室氣息的太陽公主號、義式風情的新浪漫號將接力停靠基隆港，與你一起度過最美好的海上假期，還沒嘗試過遊輪旅行，千萬得把握機會！



▲公主遊輪旗下的太陽公主號在今年7-9月來到基隆港。（圖／公主遊輪提供）

擁有許多設施的太陽公主號，讓你在船上的每分每秒都精采！太陽公主號隸屬世界上最大的國際豪華遊輪品牌─公主遊輪，這裡有號稱海上最強的表演廳─公主劇院，也有公主遊輪原創的星空露天電影院，在星空下吹著海風、觀賞巨型LED螢幕的體驗超浪漫！船上的share餐廳與《帥哥廚師到我家》的大廚柯提斯‧史東合作，還有肉食主義者最愛的史德林牛排餐廳，也有日式口味的Kai海壽司海鮮吧。



▲太陽公主號上的Discovery 探索營是孩子的海上樂園。（圖／公主遊輪提供）

太陽公主號更與科學頻道Discovery合作，推出分齡設計的Discovery 探索營，為3-12歲、13-17歲的兒童及青少年打造專屬天地，當孩子在Discovery 探索營開心玩樂、學習時，爸爸媽媽們不妨趁著這時到船上做SPA放鬆、甲板上曬日光…，享受難得的2人時光！太陽公主號8、9月航次現正熱銷中，報名可享好禮2選1：第二人半價或每房最高減6,000，馬上預約海上假期吧！



▲歌詩達郵輪旗下的新浪漫號洋溢滿滿的「義」國風情，將在今年10月、11月來到基隆港、高雄港。（圖／歌詩達郵輪提供）

搭新浪漫號，你將能體驗一場海上義式饗宴！歐洲最大郵輪船隊─歌詩達郵輪旗下的新浪漫號，將威尼斯狂歡節搬到了海上，讓你不用等到2月、不用親自飛到義大利，就能體驗熱鬧的節慶氛圍。船上還看的到國際專業拉丁舞者的演出，節奏強烈的音樂、狂野的風格令人印象深刻；船上吃的到限量供應的那不勒斯披薩，以及由米其林3星餐廳8½ Otto e Mezzo BOMBANA的主廚嚴選的菜單料理，想吃點亞洲風味美食，一風堂拉麵可以滿足你！



▲最道地的義式美味就在新浪漫號。（圖／歌詩達郵輪提供）

當全家人到新浪漫號享受假期，孩子們可以到思高俱樂部玩耍，為孩子們量身打造的精彩活動絕對讓他們徹底放電，船上還有專為孩子舉辦的嘉年華遊行。而大人們可以到雪茄吧，體驗歐洲貴族的休閒方式，或在泳池酒吧來杯美酒，悠閒躺在甲板上的太陽床發呆看海。船上的免稅店提供買貴退差價服務，航程中，當你抵達港口，發現一樣的商品在陸地上的價格更便宜，就可以使用這個服務。今年10月、11月，新浪漫號除了會到基隆港，也有從高雄港出發的航程，報名享早鳥優惠2選1，內艙第二人半價或每房最高減6,000元。

推薦行程：

▲ 公主遊輪【太陽公主號】►►►

好禮2選1：第二人半價 或 每房最高減6,000

航點：石垣島、沖繩、奄美大島、宮古島、釜山、麗水

▲ 歌詩達郵輪【新浪漫號】►►►

早鳥優惠2選1：內艙第二人半價 或 每房最高減6,000元

航點：沖繩、宮古島、佐世保、濟州、石垣島、長崎、麗水



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