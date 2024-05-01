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「桃園繡球金針花季」日期曝！16家農場開滿花　18條免費旅行開放報名

▲「2023桃園繡球花季」13日起於台七桃花源休閒農業區開跑。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園繡球花季往年均在台七桃花源休閒農業區一帶。（2023年資料照／桃園市農業局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

邁向第四年的「桃園繡球花季」升級了！今年結合大溪忘憂谷的金針花海，合併為「花現台七-繡球金針農遊趣」，從5月11日至5月26日一連16天展開，萬株花卉還未滿開，但各式農遊體驗已開放報名，包含DIY「苔球多肉」等療癒身心活動。

▲普拉多山丘假期繡球花。（圖／翻攝自Facebook／普拉多山丘假期）

▲繡球花在主人的悉心照料下，已開出動人花朵。（圖／翻攝自Facebook／普拉多山丘假期

在彩色海芋季之後，「桃園繡球花季」今年首度結合金針花，並將陣線延長至整條台七線，活動從原本的台七桃花源休閒農業區出發，串連至百吉休閒農業區，今年結合16家農場種植繡球花，打造18條主題農遊小旅行，讓民眾盡情徜徉在繡球花城，感受山城農莊的魅力。

▲「2024花現台七-繡球金針農遊趣」將在5月11日至5月26日登場。（圖／桃園市農業局提供）

▲「2024花現台七-繡球金針農遊趣」將在5月11日至5月26日登場，目前花尚未滿開，民眾可開始著手規劃。（圖／桃園市農業局提供）

桃園市農業局表示，「2024花現台七-繡球金針農遊趣」將在5月11日至5月26日登場，目前百吉休閒農業區的金針花和繡球花還沒滿開，但今年期間延長，每周六都有精彩活動。

▲大溪百吉遊客中心前金針花盛開。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼大溪百吉遊客中心前種植17萬株金針花，往年5月盛況。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲大溪百吉遊客中心前金針花盛開。（圖／記者彭懷玉攝）

農業局表示，5月11日在百吉休閒農業區遊客中心主會場（金針忘憂谷）舉辦開幕式，以及母親節大聲說愛活動，預定於下午1點開始，採現場報名、名額有限，凡於會場與裝置藝術完成拍貼機合影、以大聲公對母親大聲說愛，並於「百吉休閒農業區」粉專按讚，即贈限量金針花乾。

▲「2024花現台七-繡球金針農遊趣」將在5月11日至5月26日登場。（圖／桃園市農業局提供）

▲今年首度推出18條跨行政區、跨休區、跨農場、跨主題的免費農遊小旅行。（圖／桃園市農業局提供）

同時，今年首度推出18條跨行政區、跨休區、跨農場、跨主題的主題農遊小旅行，全部免費。其中，涵蓋了不同主題的遊程，包含以美食為主題的兩條行程：「好橄吃醋」和「啡嚐好橄」；以美學為主軸的行程：「生態小旅」、「苔球多肉」等；另也提供食農教育相關，如「小菇玩竹」、「小菇好苔」等，於今（1日）起開放線上報名，數量有限額滿為止。

關鍵字： 桃園旅遊 復興旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 桃園繡球花季 2024花現台七-繡球金針農遊趣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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