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搭車就到！夢幻「石斛蘭、繡球花」藏台北玫瑰園　5月中以前最美

▲位於新生公園的「臺北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴。（圖／公園處提供）

▲「台北玫瑰園」內就有隱藏版繡球花秘境，以及宛如粉紅瀑布的「天宮石斛」。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

免跑中南部，台北人的平地後花園「台北玫瑰園」就有「天宮石斛」，宛如粉紅瀑布的花瓣垂落而下，浪漫不已。另外，懶得跑上陽明山，玫瑰園內也有隱藏版繡球花秘境，目前開約2成，預計5月中以前都能賞花。

▲位於新生公園的「臺北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴。（圖／公園處提供）

▲「粉團蓼」莖部匍匐生長，頭狀花序，好似一顆顆小糖果般可愛，葉面具有新月形褐色花紋。（圖／公園處提供）

百花齊放的春天，接連迎來不同花卉盛開，位於新生公園的「台北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴。其中，五彩玫瑰區目前有許多春日獨有的花朵接棒綻放，全年開花的「粉團蓼」出沒其中，能有效幫助土壤防曬、保濕的「蛇莓」，走到多肉區附近，俗稱米老鼠樹的「桂葉黃梅」，目前果實還是綠色，當果實成熟時轉為黑色，若存有1至3顆未脫離澎大的紅色花盤，迪士尼米老鼠形象就會浮現。

▲位於新生公園的「臺北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴。（圖／公園處提供）

▲全年開花的「粉團蓼」出沒玫瑰園中。（圖／公園處提供）

沿著步道漫遊，可以欣賞到黃色系「情人菊」花叢及「金絲桃」灌木，搭配各色系花卉交錯其中，將五彩玫瑰園每一塊角落，渲染豐富色彩。映入眼簾的，還有蜜蜂及蝴蝶吸吮「馬利筋」花蜜的畫面，讓公園充滿生機。

▲位於新生公園的「臺北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼位於新生公園的「台北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴；二座雕像「悠遊歲月」上攀爬的植物是「忍冬」，又稱「金銀花」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲位於新生公園的「臺北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴。（圖／記者彭懷玉攝）

二座雕像「悠遊歲月」上面攀爬的植物是「忍冬」，又稱「金銀花」，是常見的藥用植物，開花時會散發香味，適合做為棚架遮蔭使用。 繼續沿著步道前進，將會進入紅磚區，這裡栽種相當多花卉，抬頭即可見「天宮石斛」，又稱「瀑布蘭」、「倒吊蘭」，公園處透露，瀑布蘭約已開4成，至5月中旬前都是花季。

▲位於新生公園的「臺北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴。（圖／公園處提供）

▲五彩玫瑰園是由魏梓訓負責養護，時常都可以看到他親力親為的勞動身影。（圖／公園處提供）

有著「藤本花卉皇后」美名的藍紫色系「鐵線蓮」，常與玫瑰搭配種植，以及做為花架、花廊、籬笆等設施攀爬美化使用，在台灣溼熱的環境下，要培育是極具難度的挑戰，而這裡的鐵線蓮生長強健，是新生公園必看亮點。

▲位於新生公園的「臺北玫瑰園」，不只玫瑰，此時正上演百花宴。（圖／公園處提供）

▲藍紫色系「日本朝顏」花朵呈喇叭狀，屬牽牛花；「日本朝顏」於清晨綻放，因花瓣薄，在日正當中時於烈陽下閉合，日本人於是命其名為朝顏。（圖／公園處提供）

同屬藍紫色系「日本朝顏」，花朵呈喇叭狀，屬牽牛花。它於清晨含著露珠開展，攀爬於藤架和籬笆上，蔓延成花海，因為花瓣薄，但在中午之後因為烈日曝曬下，就會逐漸閉合。磚牆後方，則藏有一塊繡球花秘境，即將進入盛開期，目前花開約2成，花期預計到5月中。
 
新生園區
1. 捷運圓山站1號出口，沿民族東路東行即可抵達新生園區，步行約15分鐘。
2. 捷運中山國小站4號出口，沿新生北路三段北行即可抵達新生園區，步行約10分鐘。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 臺北玫瑰園 天宮石斛 新生公園 繡球花

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