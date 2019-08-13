一天只賣4小時！桃園手工臭豆腐、蘿蔔糕　加辣超過癮

點評：好想來一份臭豆腐！





▲現炸臭豆腐香酥內嫩，加辣超過癮！

實習記者蔡雅丞／綜合報導 （圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

臭豆腐可說是台灣代表性美食之一，儘管不少外國人對此畏縮不前，仍是台灣人從小吃到大引以為傲的傳統美食。桃園平鎮國小旁有一家「沒有店面、沒有招牌」的臭豆腐店，一天只賣四小時，靠著傳統餐車在當地打響明亮，是在地人才知道的私房美食，一到下午時間必會前來買來當作點心填飽肚子。





▲小小的貨車就是臭豆腐的店面。

車子每日下午兩點半開始在桃園義興集會所旁營業，由於沒有店面、沒有招牌，當地人都稱之為「義興集會所臭豆腐」。餐車一天只賣四小時，沒設置用餐座位僅提供外帶；其生意非常好，尤其是假日常常不到打烊時間就提前賣光了，建議想吃的朋友可以提前去買，以免撲空。





▲乾淨的油鍋和清澈的油超加分。





▲現點現炸的臭豆腐呈現金黃色。





▲手工臭豆腐＄５０／份

老闆豪邁地舖上自製泡菜、香菜、小黃瓜，讓油炸過後的豆腐在夏天吃起來也很清爽。現炸的臭豆腐吃起來外酥內嫩，把豆腐的水分完整包覆在內，咬下去要小心會噴汁，喜歡吃辣的朋友建議淋上辣醬，吃起來更為過癮。部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」表示，這邊的臭豆腐屬於較不臭的那種，推薦給平時不喜歡臭豆腐太臭太濃的朋友。





▲手工蘿蔔糕＄４０／份

義興集會所臭豆腐的主食就兩種，除了臭豆腐之外還有老闆手工自製的蘿蔔糕，不同於港式蘿蔔糕裡頭有蝦米香菇其他餡料，這邊的蘿蔔糕屬於台灣在地傳統口味，只有蘿蔔絲，因此香氣十足；加上煎到酥脆的表皮，也非常推薦來一份。

義興集會所臭豆腐

地址：桃園市平鎮區義興街55號

電話：0913580138

營業時間：14：30－18：30