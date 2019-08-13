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可樂旅遊超狂年終慶！400張機票免費送　跟團玩巴黎3萬5有找

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▲▼可樂旅遊總經理李季柏專訪暨400張澳門機票免費抽記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲可樂旅遊推400張澳門機票免費抽。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

不只百貨有年終慶，可樂旅遊今年推出史上最狂年終慶，從9月起至12月為止與長榮航空合作，每個月抽100張台北－澳門來回機票，總計400張，同時更規畫出全球16個旅遊目的地的團體行程，以優於市價的7折價格直接下殺，如巴黎羅浮宮6日遊含稅3萬4888起，從即日起開放預訂。

▲▼可樂旅遊總經理李季柏專訪暨400張澳門機票免費抽記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲可樂旅遊每個月都會抽100張機票。（圖／記者李毓康攝）

根據觀光局數字統計，近3年出國人數105年1459萬人、106年1565萬人、107年1664萬人，每年均超過百萬人次增長。可樂旅遊更觀察到，隨著自由行市場蓬勃發展，台灣旅客的旅遊方式更追求精緻與主題化，因此可樂旅遊近年不斷推出新興主題項目，從季節型的賞楓、賞花、賞雪，節慶型的跨年煙火、中秋烤肉、萬聖活動，運動型的馬拉松、滑雪、高爾夫，以更多元的旅遊主題來滿足不同族群對旅行的需求。

▲▼法國巴黎鐵塔。（圖／記者陳亭伃攝）

▲法國巴黎鐵塔。（圖／記者陳亭伃攝）

此次規劃的16大旅遊目的地團體行程，就有多項屬於可樂旅遊獨家推薦，且限時限量，例如「閨密限定的韓國Mr.Show猛男秀」，可樂旅遊安排指定搖滾區，讓閨密們能一起放膽欣賞身材健美的猛男演出；「捷克布拉格百人包船賞煙火」則帶旅客搭船，欣賞布拉格美麗的跨年煙火，可是今年跨年最夢幻的旅遊選擇。

此外，還有澳珠旅遊觀光，4天3夜行程走長隆海洋王國，港珠澳大橋，還入住全球最知名的悅榕集團旗下悅椿渡假村，超狂價新台幣9888元起（含稅），若想到歐洲旅遊，巴黎羅浮宮6日含稅價新台幣34888元起，其中更有半天自由行時間，讓旅客可以一覽巴黎多樣面貌。

關鍵字： 可樂旅遊

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