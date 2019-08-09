ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

東琉線交通船受颱風影響停航　遊客失望打道回府…下次再來

ETtoday旅遊雲

▲受利奇馬颱風帶來強烈西南氣流影響，東琉線交通船10日停航。（圖／記者陳崑福攝）

▲受利奇馬颱風帶來強烈西南氣流影響，東琉線交通船10日停航，旅客在碼頭等候交通車接駁。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受強烈颱風利奇馬帶帶來強烈西南氣流影響 屏東沿海地區9日颳起7級以上陣風，威脅用路人安全；而暑假最夯的東港與小琉球間的東琉線聯營交通船，基於海上航行安全，10點以後全部停航，明10日星期六全部停開，籲請民眾注意。

▲受利奇馬颱風帶來強烈西南氣流影響，東琉線交通船10日停航。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼東琉線交通船10日停航。

▲受利奇馬颱風帶來強烈西南氣流影響，東琉線交通船10日停航。（圖／記者陳崑福攝）

根據東琉線聯營處公告，受利奇馬颱風影響，東港至琉球最後一班是早上8點:30分；琉球由大福港開往東港最後一班是早上9點。明8月10日停航；
8月11日視海象狀況再行決定

泰富輪交通船，今天東港開往小琉球末班船是早上9點；琉球開往東港末班船是10點，10日星期六停航。受交通船停開波及，東琉線聯營交通船、公營與泰富輪的東港碼頭，有不少原本計畫到小琉球旅遊的遊客，只得打消計畫。

來自台中的陳姓遊客 ，原本利用9、10日兩天，到小琉球度假，今天一大早搭乘高鐵南下，坐上接駁車時，司機就告訴他們颱風引進很強西南氣流，致東琉線通船東港往小琉球的船班，早上9點開出後就停開，明天交通船全部停開，建議他們考慮取消行程。

他說，再與訂好客房的小琉球民宿業者連繫，業者也告訴他們，小琉球島上風勢很大，且明天沒有船班可以返回東港，建議他們取消這次行程，他們因此取消，由於先前已到小琉球玩一次，覺得島上空氣很清新，又沒有外界紛擾，感覺很棒，這次雖然有點失望，但計畫下次再來。

另李姓遊客與多位好友結束小琉旅遊，剛好搭上小琉球發出今天最後一班航班，順利搭船返回東港，感到很幸運。他們說，小琉球島今天風勢很大，與東港差不多。

關鍵字： 奇利馬颱風 東琉線 交通船 東港

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄超夯水煎包咬下爆出鮮甜肉餡

一生必朝聖一次的潛水聖地！

千人谷關健走！參山部落遊程

摩鐵14年房務淚：床上黃黑紅都看過

「英仙座流星雨」極大期8/13登場

不斷更新／9日全台景點休園動態

星乃珈琲店9/16進駐新光南西店

直擊／「滬尾藝文休閒園區」9月開幕

「深澳漁港」粉紅步道光雕、鵲橋

花東三大金針花季活動、交通懶人包

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

火龍果白or紅誰營養？專家揭功效差很..

最強雨彈都下在海上！氣象局11：40..

東琉線交通停航　遊客失望打道回府

9日陸海空交通異動懶人包看這裡

柯文哲「假多放了」　吳德榮：本來就有..

雨天備案！台北半日遊3大室內景點

利奇馬最快午前轉中颱！最新動態曝

星巴克掀洗版風潮！網美IG狂曬照

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366