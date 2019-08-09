東琉線交通船受颱風影響停航　遊客失望打道回府…下次再來

▲受利奇馬颱風帶來強烈西南氣流影響，東琉線交通船10日停航，旅客在碼頭等候交通車接駁。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受強烈颱風利奇馬帶帶來強烈西南氣流影響 屏東沿海地區9日颳起7級以上陣風，威脅用路人安全；而暑假最夯的東港與小琉球間的東琉線聯營交通船，基於海上航行安全，10點以後全部停航，明10日星期六全部停開，籲請民眾注意。

▲▼東琉線交通船10日停航。

根據東琉線聯營處公告，受利奇馬颱風影響，東港至琉球最後一班是早上8點:30分；琉球由大福港開往東港最後一班是早上9點。明8月10日停航；

8月11日視海象狀況再行決定

泰富輪交通船，今天東港開往小琉球末班船是早上9點；琉球開往東港末班船是10點，10日星期六停航。受交通船停開波及，東琉線聯營交通船、公營與泰富輪的東港碼頭，有不少原本計畫到小琉球旅遊的遊客，只得打消計畫。

來自台中的陳姓遊客 ，原本利用9、10日兩天，到小琉球度假，今天一大早搭乘高鐵南下，坐上接駁車時，司機就告訴他們颱風引進很強西南氣流，致東琉線通船東港往小琉球的船班，早上9點開出後就停開，明天交通船全部停開，建議他們考慮取消行程。

他說，再與訂好客房的小琉球民宿業者連繫，業者也告訴他們，小琉球島上風勢很大，且明天沒有船班可以返回東港，建議他們取消這次行程，他們因此取消，由於先前已到小琉球玩一次，覺得島上空氣很清新，又沒有外界紛擾，感覺很棒，這次雖然有點失望，但計畫下次再來。

另李姓遊客與多位好友結束小琉旅遊，剛好搭上小琉球發出今天最後一班航班，順利搭船返回東港，感到很幸運。他們說，小琉球島今天風勢很大，與東港差不多。