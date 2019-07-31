賞楓不用人擠人！來日本四國度過秋天

圖、文／七逗旅遊網提供

日本是秋天賞楓的大熱門，但部分賞楓景點人潮太多，讓人不知道到底在賞楓還是賞人頭。想避開這種情況，你可以到日本四國悠閒捕捉美麗的秋天。準備好迎接這場秋天最大的盛事了嗎？趕快算一算你還剩下多少特休，預約下一季出發賞楓！



▲大步危峽谷搭遊船賞鮮艷楓景。（圖／翔笙旅行社提供）

四國由香川、德島、高知、愛媛4個縣組成，秋天時，每一個縣都有相當推薦的賞楓名勝，不妨踩點各縣美景，一次體驗四國的風情！德島縣的祖谷溪是日本三大祕境之一，由祖谷溪切割出來的大步危、小步危峽谷地勢險要，秋季時，搭遊船可以欣賞沿岸的楓紅和奇石；來到高知縣，你可以到日本百大名城中，唯一完整保留核心建築「本丸建築」的高知城賞楓。



▲臥龍山莊的園景和紅楓相當典雅。（圖／shutterstock.com提供）

愛媛縣的臥龍山莊耗費10年打造，從外仰望臥龍山莊，彷彿和山水融為一體，而從山莊內往外看，典雅的庭園造景令人心情放鬆，再配上詩情畫意的紅葉，景色更加迷人；香川縣的栗林公園以紫雲山為背景，園內的假山、亭閣、水池，巧妙佈局，秋季的楓紅更為這片景色大大加分。翔笙旅行社限定行程特別安排在栗林公園中的掬月亭品嚐和菓子、抹茶，這裡可是過去藩主招待貴賓的場所喔！



▲米其林3星景點栗林公園的秋景相當迷人。（圖／shutterstock.com提供）

四万十川被稱為「日本最後的清流」，從清澈的水質中，可以一眼望見水底的岩石、悠游的生物。近距離感受四万十川的最佳方式是搭乘日本傳統的屋形船，一邊享用美味的餐點，還可以欣賞特殊的沉下橋。沉下橋的橋身沒有加上圍欄，當水位升起，整座橋還會沉入水中，甚至完全被淹沒。



▲翔笙旅行社限定行程安排在四万十川搭屋形船，並邊吃午餐，欣賞遼闊美景。（圖／翔笙旅行社提供）

四國最南邊的岬角─足摺岬，是欣賞無敵海景的好地方，尤其展望台更直接為你喬好最佳角度，可以眺望足摺岬燈塔、不斷拍打岩壁的洶湧浪潮和延伸到天邊的大海。供奉著千手觀音的金剛福寺就在一旁，慢慢散步就可以抵達，看美景之餘，也不妨進入寺中參拜，並觀賞金剛福寺別出心裁的造景。



▲足摺岬美麗的海景十分療癒。（圖／shutterstock.com提供）



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