▲辛巴本尊是美國達拉斯動物園的小獅子Bahati。（圖／翻攝自IG@dallaszoo）

記者蔡玟君／綜合報導

迪士尼真人版電影《獅子王》已在全台上映，睡在父母臂彎的小辛巴超萌模樣透過螢幕融化所有貓奴的心。實際上，迪士尼為求動畫逼真，特別找了一隻小獅子作為原型觀察，若想親眼看到「辛巴本尊」，現在在美國達拉斯動物園內就能與牠相遇。

▲Bahati還是嬰兒時的樣子。（圖／翻攝自IG@dallaszoo）

▲Bahati其實是個小女生。（圖／翻攝自IG@dallaszoo）

現在住在美國達拉斯動物園的「辛巴本尊」，真實名字是Bahati，現在約2歲大，而且是一個可愛的小女生。根據達拉斯動物園的說法，Bahati僅一個月大的時候，就由園方提供給迪士尼動畫團隊，讓動畫團隊觀察Bahati的一舉一動，並將捕捉到的各種動態樣貌與臉部表情用於《獅子王》童年辛巴動畫中。

▲辛巴本尊是美國達拉斯動物園的小獅子。（圖／翻攝自IG@dallaszoo）

成為《獅子王》動畫取材範本讓Bahati立刻紅遍全球，雖然現在Bahati已經長大了，身形體積也隨著年紀長大，但若是想要親眼看到「辛巴本尊」，到德州玩時記得到達拉斯動物園走一趟，和可愛的Bahati見面吧。

地址：650 South R.L. Thornton Freeway (I-35E), Dallas, TX 75203.

開放時間：

3月至9月底每天早上9點至下午5點

10月至隔年2月底每天早上9點至下午4點

官網：https://www.dallaszoo.com/