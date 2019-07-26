2019美食展7/26登場　飯店Buffet餐券優惠懶人包



▲栢麗廳。(圖／晶華提供)

美食展7/26登場 飯店Buffet餐券優惠懶人包

記者黃士原／台北報導

2019台灣美食展將於7月26日至29日在台北世貿一館展出，今（2019）年美食展打造「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等五大展區，除了展區可以逛逛之外，參展的飯店也都販售各式餐廳，《ETtoday新聞雲》整理這次參展飯店Buffet餐券優惠懶人包，讓有興趣購買的朋友參考看看。

晶華酒店

●BUFFET PASS《平日午餐雙人套票優惠折扣券6張/本》，內容有?麗廳平日午餐雙人券x兩張

、泰市場平日午餐雙人?x兩張、義饗食堂平日午餐雙人券x兩張，原價11,396元，特惠價每套7,800元，約為68折，每日限量25本。

●栢麗廳《平日午餐四人優惠折扣?》，憑券可享週一至週五自助式午餐兩客，每人限購20張，原價5,192元，特惠價每張3,599元，約為69折，每日限量300張。

●栢麗廳《平日下午茶四人優惠折扣?》，憑券可享週一至週五下午茶四客，每人限購20張，原價3,432元，特惠價每張2,399元，約為69折，每日限量300張。

●栢麗廳《平日午餐雙人優惠折扣券》，憑券可享週一至週五自助式午餐兩客，每人限購20張，原價2,596元，特惠價每張1,899元，約為73折，每日限量250張。

●栢麗廳《平日下午茶雙人優惠折扣?》，憑券可享週一至週五下午茶兩客，憑此優惠折扣?前往台北晶華酒店?麗廳自助餐廳，(1F)可享用兩客週一至週五自助式下午茶(兩客需壹次使用完畢)。每人限購20張，原價1,716元，特惠價每本1,299元，約為76折，每日限量300張。

神旺飯店

●伯品廊平日精緻自助午或晚餐1客+波士頓龍蝦1隻，76折，2,200元。

圓山大飯店

●松鶴餐廳(無國界自助料理百匯)，平日(週一至週五)自助午或晚餐雙人券，售價1,760元(原價NT$2,376)，展覽現場購買10張另享優惠價8,400元(原價NT$11,880)，加贈自助下午茶券1張。



▲國賓大飯店明園西餐廳現切餐檯。(圖／國賓大飯店提供)

國賓大飯店

●明園西餐廳平日自助式午餐或晚餐券(5張一套)，NT$4,400/套，約72折。

●明園西餐廳假日自助式午餐或晚餐券(5張一套)，NT$5,000/套，約71折。

福華大飯店

●彩虹座「亞洲自助餐券」NT$550超值優惠7.6折，原價最高NT$1,023。

●花園大道「美式自助餐券」NT$750超值優惠7.2折，原價最高NT$1,540。





▲台北美福大飯店_彩匯自助餐廳。（圖／台北美福大飯店提供)

美福大飯店

●彩匯自助餐廳平日超值雙人優惠券，優惠價1,500元，7折。

●彩匯自助餐廳平日下午餐-買5送1 (平均每客NT$625)，優惠價：3,750元，58折。

●彩匯自助餐廳平日午餐雙人券，優惠價2,600元，79折。

●彩匯自助餐廳平日午餐券-買5送1 (平均每客NT$1,250)，優惠價7,500元，76折。

●彩匯自助餐廳平日晚餐雙人券，優惠價3,600元，82折。

●彩匯自助餐廳平日晚餐券-買5送1 (平均每客NT$1,667)，優惠價10,000元，76折。

●每不定時快閃彩匯自助餐廳自助午餐單人券，優惠990元。

香格里拉台北遠東飯店

●Café自助餐廳《週一至週五自助下午茶》一客券，優惠價NT$600 (原價NT$759‧享79折)

●Café自助餐廳《週一至週五自助午晚餐》四客套券組 (內含一人券4張)，優惠價NT$4,288，即●Café自助餐廳每人只要NT$1,072 (原價NT$6,116‧約享7折)。

●Café自助餐廳《週日至週四自助晚餐》二客券，優惠價NT$2,188，即每人最低NT$1,094 (原價NT$2,838‧享77折)

●Café自助餐廳《單人週一至週五自助午餐》優惠價NT$888 (原價NT$1,199‧約享74折)

台中金典酒店

●龍蝦無限放題及和牛吃到飽每張優惠價NT$1,780。現場買十送一。