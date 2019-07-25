▲韓劇《德魯納酒店》在首爾舊書庫取景。（圖／翻攝自首爾市臉書專頁）



記者蔡玟君／綜合報導

要說7月人氣最高的韓劇，就是由IU與呂珍九主演的《德魯納酒店》，從男女主角互動到劇中動取景地都成為粉絲討論話題。在第2集中，鬼神奶奶為了完成生前讀萬卷書的願望，房內變成半圓形書架隧道讓她坐在正中閱讀，彷彿掉入知識隧道般的夢幻場景，取景地點就在甫於今年3月才開幕的「首爾書寶庫」，也成為粉絲最新拍照打卡地點。

▲首爾舊書庫外觀。（圖／翻攝自首爾市臉書專頁）

首爾書寶庫是首爾最大的舊書店，是首爾市將閒置的新川蓄水池裡的舊安麗倉庫重新裝潢後改建而成，面積達1465平方公尺，館內藏有超過13萬冊藏書，其中包括一般圖書館難以看到的獨立出版品與雜誌等。

▲首爾舊書庫內部空間。（圖／翻攝自IG@seoul_official）

而在韓劇中看到的書海隧道，則是館內利用「書蟲」形象化打造出的蜿蜒通道兩邊，連接了32個鐵製書架，半圓形通道一眼望去，無限向內延伸的畫面帶人掉進知識隧道中，這裡除了提供閱覽，部分舊書也在這裡座販售，同時也有書店咖啡廳，成為首爾全新的知識文化空間。

地址：서울특별시 송파구 오금로1

交通方式：首爾地鐵2號線잠실나루站1號出口

開放時間：

平日：10點30分至20點30分

週末與國定假日：10點30分至21點