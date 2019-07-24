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小資族快記下來！海南雞腿飯、甜甜圈跟珍奶限時限量買一送一

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▲小資族快記下來！海南雞腿飯、甜甜圈跟珍奶限時限量買一送一
▲小資族快記下來！海南雞腿飯、甜甜圈跟珍奶限時限量買一送一。（圖／合成照）

記者黃士原／台北報導

聯發國際餐飲集團旗下Mamak檔星馬料理再展新店，7月25日Mamak檔EXPRESS品牌進入台中中友百貨B3美食街，7月25日-7月28日海南雞腿飯買一送一。而除了海南雞腿飯之外，珍珠奶茶與蜜糖甜甜圈也都有買一送一優惠，小資族快記下來。


▲Mamak檔Express海南雞腿飯。（圖／聯發國際提供）

7月25日Mamak檔EXPRESS品牌進入台中中友百貨B3美食街，也是繼台中新光三越中港店之後，Mamak檔系列進駐的第二間台中百貨。開幕期間7月25日-7月28日海南雞腿飯買一送一，每日限100份，分為11:00及18:00兩時段各50份；7月29日-8月4日點購阿參雞肉乾拌麵/海鮮叻沙乾拌麵，贈飲品乙杯，每日限量100杯。


▲外帶甜點「蜜糖甜甜圈」。(圖／Dazzling Cafe提供)

另外，Dazzling Cafe邁入品牌十週年，近年來觀察到台灣消費者對於精緻且便於攜帶的小型甜點需求提升，於首度推出外帶甜點「蜜糖甜甜圈」，搶攻外帶甜點市場。蜜糖甜甜圈以義式甜甜圈作為創作巧思，打造金黃Q彈的甜甜圈外皮，裡頭擠滿檸檬奶餡、比利時巧克力及奶油乳酪三款不同口味內餡，新品於7月27日全台店鋪限量販售，凡於7月27日-7月31日開賣首五日可享有買一送一優惠。


▲Sharetea珍珠鮮奶茶。（圖／聯發國際餐飲提供)

聯發國際餐飲集團旗下歇脚亭已有28年的歷史，近年來積極以Sharetea為品牌在世界各地展店，店數已達500家。日前Sharetea正式進軍日本市場，與日本壽司郎與聯名開賣「會發光的珍珠奶茶」，立刻搶佔IG、Twitter等社群媒體版面。為歡慶Sharetea成功登陸日本，7月26日台灣Sharetea各門市「珍珠鮮奶茶」及歇脚亭創始店「招牌珍珠奶茶」買一送一。

關鍵字： 美食情報 Mamak檔 Dazzling Cafe

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