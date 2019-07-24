ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

致敬LGBT政治領袖　舊金山機場「哈維‧米爾克第一航廈」啟用

ETtoday旅遊雲

▲▼舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用。（圖／舊金山機場提供）

▲舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用。（圖／舊金山機場提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為表彰美國同志議員哈維‧米爾克（Harvey Milk）在推動LGBT人權上的成就，舊金山國際機場將整修後的新航廈命名為「哈維‧米爾克第一航廈」（Harvey Milk Terminal 1），是全球第一座以LGBT政治領袖命名的航廈，從即日起正式啟用，讓全球更多旅客認識這位民權領袖對LGBT族群權益的深遠影響。

▲▼舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用。（圖／舊金山機場提供）

▲舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」內部空間。（圖／舊金山機場提供）

哈維‧米爾克是美國政壇第一位公開出櫃的政治人物，1977年他當選舊金山市監督委員會委員，負責推動同性戀權益的法令，鼓勵同志勇敢出櫃，是美國同志權利運動先驅，但隔年哈維‧米爾克不幸與當時的舊金山市長喬治‧莫斯康（George Moscone）同時遇刺身亡。哈維‧米爾克的故事數次被搬上大螢幕，其中西恩‧潘更憑藉《自由大道》榮獲奧斯卡最佳男主角。

▲▼舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用。（圖／舊金山機場提供）

▲哈維‧米爾克是美國政壇第一位公開出櫃的政治人物。（圖／舊金山機場提供）

▲▼舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用。（圖／舊金山機場提供）

▲舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用後，也有哈維‧米爾克生平事蹟展出。（圖／舊金山機場提供）

哈維‧米爾克第一航廈造價新台幣746億元，登機區域的設計如同貴賓休息室，並設有14座公共藝術展品，讓旅客候機時欣賞與互動；除了引進全美首套節能行李傳送系統等新設施外，還有歷來第一個可供所有性向人士使用的洗手間，充分傳達舊金山市對不同族群一律平等與接納的精神。

新航廈啟用後，同步推出「哈維‧米爾克：希望的使者」常態性展覽，展出上百幅哈維‧米爾克超大型圖像及紀念品，提供旅客與眾不同的機場體驗。

關鍵字： LGBT 舊金山機場 美國旅遊 美洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

龜山島龜首崩塌落石

宜蘭包棟民宿屋內獨享空中泳池！

台南炙燒鮭魚握壽司有焦糖香！

台北石頭火鍋吃到飽加購龍蝦免2百

肉圓一顆只要20元！三重幽靈三輪車

彰化夢幻星空帳篷賞百萬夜景+夕陽

基隆夢幻汽車旅店有超浮誇浴缸、KTV

雨後絕景！日月潭驚現雙虹

IG爆紅「鮮燙玫瑰牛肉麵」在台南！

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

熱門行程

最新新聞更多

星宇航空逾10位機長報到了！

全球首座「LGBT航廈」洛杉磯啟用

這5天買1送1！DC蜜糖甜甜圈開賣

台灣最後一家博多華味鳥8月底熄燈

南科文青美食！帶著滿滿希望創立貝果店

王品11品牌情人節與父親節優惠

東京羽田即日起開放自動通關出境

聽歌、吹海風！澎湖地質音樂祭開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366