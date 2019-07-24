▲舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用。（圖／舊金山機場提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為表彰美國同志議員哈維‧米爾克（Harvey Milk）在推動LGBT人權上的成就，舊金山國際機場將整修後的新航廈命名為「哈維‧米爾克第一航廈」（Harvey Milk Terminal 1），是全球第一座以LGBT政治領袖命名的航廈，從即日起正式啟用，讓全球更多旅客認識這位民權領袖對LGBT族群權益的深遠影響。

▲舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」內部空間。（圖／舊金山機場提供）

哈維‧米爾克是美國政壇第一位公開出櫃的政治人物，1977年他當選舊金山市監督委員會委員，負責推動同性戀權益的法令，鼓勵同志勇敢出櫃，是美國同志權利運動先驅，但隔年哈維‧米爾克不幸與當時的舊金山市長喬治‧莫斯康（George Moscone）同時遇刺身亡。哈維‧米爾克的故事數次被搬上大螢幕，其中西恩‧潘更憑藉《自由大道》榮獲奧斯卡最佳男主角。

▲哈維‧米爾克是美國政壇第一位公開出櫃的政治人物。（圖／舊金山機場提供）

▲舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用後，也有哈維‧米爾克生平事蹟展出。（圖／舊金山機場提供）

哈維‧米爾克第一航廈造價新台幣746億元，登機區域的設計如同貴賓休息室，並設有14座公共藝術展品，讓旅客候機時欣賞與互動；除了引進全美首套節能行李傳送系統等新設施外，還有歷來第一個可供所有性向人士使用的洗手間，充分傳達舊金山市對不同族群一律平等與接納的精神。

新航廈啟用後，同步推出「哈維‧米爾克：希望的使者」常態性展覽，展出上百幅哈維‧米爾克超大型圖像及紀念品，提供旅客與眾不同的機場體驗。