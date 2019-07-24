向前世與今生情人說愛　王品旗下11品牌情人節、父親節優惠大集合



▲七夕檔期點購兩客西堤套餐，享388元加價購「焗烤龍蝦與香檳」。(圖／王品提供，以下同)



記者黃士原／台北報導



今年七夕情人節與父親節只差一天，除了要與情人製造浪漫驚喜，也不能忘了辛苦的老爸。王品集團旗下11個品牌，含括西式、日式、中式甚至東南亞料理，同步祭出給情人、老爸的限定優惠，讓你可以輕鬆將情人節、父親節一次搞定。





▲至王品牛排官方網站領取活動優惠券，憑券兩客套餐款待「普羅旺斯白酒龍蝦乙隻」。

王品

給父親的專屬餐點「王品牛小排」，一頭牛僅供6客，以獨樹一幟的調理方式，呈獻香嫩多汁的全熟牛排。而7月26日~8月31日至王品牛排官方網站領取活動優惠券，憑券兩客套餐款待「普羅旺斯白酒龍蝦乙隻」。





▲夏慕尼限定套餐「法式夢幻套餐」，用價值感十足的夢幻食材組合，為戀愛助攻。



夏慕尼

充滿浪漫氛圍的知名鐵板燒餐廳夏慕尼，7月22日~8月31日推出期間限定套餐「法式夢幻套餐」，用價值感十足的夢幻食材組合，為你戀愛助攻。夏慕尼另外在七夕檔期推出私廚活動，以「餐桌上的黑鑽─松露」為主題，獻上獨一無二的晚宴菜單，現場欣賞鐵板主廚全程料理秀，品味夢幻松露搭配頂級海鮮、伊比利豬、日本彩美牛的絕美風味。全台僅有4場，每人1,980元(+10%服務費)，限量席位額滿為止。





▲七夕檔期點購兩客西堤套餐，享388元加價購「焗烤龍蝦與香檳」。

西堤

7月22日~8月31日父親節平日持指定圖片，點3客套餐直接加碼贈送價值396元的「搖滾牛肋骨」乙份，嚴選上等的牛肋骨搭配主廚秘製烤醬，經三層塗抹烘烤，灑上義大利香料及蒜香香料爆香，肉味濃郁，絕對是嗜肉爸爸的最愛。除了肉控最喜歡的牛肋骨以外，8月1日~8月11日的七夕情人節檔期中，凡點購兩客以上套餐，可享388元加價購「焗烤龍蝦與香檳」(原價757元)，每店每天限量僅10客，售完就沒有了。





▲陶板屋「炙燒和牛握壽司」使用來自日本純正A5等級的長崎和牛。

陶板屋

陶板屋因應父親節聚餐需求，即日起至8月16日止來店用餐拍照打卡，每位爸爸(含準爸爸)都可享有指定主餐肉加量25%服務，用美味犒賞老爸之餘也能好好犒賞自己。

原燒

原燒特別在父親節重磅推出「鮮肉山」，使用豐富油花的優質牛五花堆疊，配上如同火山噴發的乾冰，用搶眼又多汁的「鮮肉山」來擄獲爸爸的男兒心！7月26日~8月11日凡消費兩客(含)以上套餐即可以88元(服務費10%另計)加價「鮮肉山」一份，歡迎至全台原燒/原燒O-NiKU門店體驗。





▲丰禾日麗推出預訂料理服務，即可享用到佛跳牆、白斬桂丁雞、櫻花蝦米糕、蒜酥大草蝦、樹子蒸石斑等五道經典料理。



丰禾日麗

凡於8/1~8/18與爸爸到店用餐，即可體驗古早味抽抽樂，不僅張張有獎，還有機會抽中價值1,760元的四人丰享餐餐券。



品田牧場

適逢父親節，品田牧場以豬排市場中價值感最高的三款海鮮：海老、竹筴魚、干貝，搭配腰內、里肌豬排2款豚肉，鮮甜海鮮與加倍的肉量，澎湃與價值感絕對是XXL級，可一次享受5種炸物美食，雙人超值價799元。也是提供肉控與海鮮控的爸爸嚐鮮炸物的必嚐選擇，7月24日~9月15日期間限定、限量供應！

莆田

即日起凡點選多人家宴經典套餐，加點螃蟹即可折價百元，佳節特別贈禮，凡點多人套餐再送佰元現金券。

青花驕

小資上班族想要過一個無負擔的七夕情人節，青花驕推出「雙人午間套餐」，8月1日起凡周一至周五17:00前到青花驕新店民權店，可以899元划算價格享受雙人套餐，人氣肉品以及獨家商品「青花驕特色綜合丸」都吃的到。(限民權店)

享鴨

到享鴨享受特別的烤鴨饗宴與金喜蛋大賞，用餐消費金額滿1,300元，可抽一顆金喜蛋(滿2,600元可抽二顆，以此類推)，最大獎將送出烤鴨乙隻，人人有機會，蛋蛋有獎，就要讓大家滿載而歸。

沐越

歡慶情人節及父親節，於8月平日參與店內「KISS一下」活動，對情人或父親的用kiss表達愛意，並轉分享沐越FB粉絲團「越要黏滴滴」影片+@兩位好友，沐越就會招待「越南滴濾冰咖啡」乙杯。