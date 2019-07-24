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鋪滿切塊芒果！台北甜點店夏日限定「芒果寶盒」　吃出酸甜戀愛滋味

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▲▼BoKa。（圖／IG@yen.food.life）

▲BoKa推出夏季限定芒果系列甜點。（圖／IG@yen.food.life

記者徐溱謐／綜合報導

夏天是吃芒果的季節，網購起家的甜點店BoKa實體店已經在民生社區邁入第4年，近期推出的芒果系列引起甜點控們關注，其中超熱賣的寶盒系列也推出季節限定的「芒果寶盒」，整盒滿滿的芒果搭配綿密的蛋糕，上層也鋪滿橙黃的芒果，濃濃的芒果香和酸甜滋味讓不少甜點愛好者深深著迷。

▲▼BoKa。（圖／IG@yen.food.life）

▲芒果寶盒鋪滿新鮮芒果，下層也塞滿芒果和香草奶酪。（圖／IG@yen.food.life

芒果寶盒以蜂蜜海綿蛋糕為基底，搭配北海道進口的高黎鮮奶油，中間夾著滿滿的枋山愛文芒果和香草義式奶酪，濃厚的奶香和芒果酸甜滋味在嘴裡交融，香醇不膩口，最上層也放滿切塊的芒果，每一口都吃得到芒果。

▲▼BoKa。（圖／IG@yen.food.life）

▲▼BoKa。（圖／IG@yen.food.life）

▲芒果千層淋上香濃的芒果醬，香氣更加濃厚。（圖／IG@yen.food.life

除了芒果寶盒外，BoKa也推出新鮮芒果做成的「芒果花」，還有塞滿2層新鮮芒果的千層蛋糕「芒果疊疊」，一旁附上又濃又香的芒果淋醬，是週末限定限量的品項，如果怕錯過可以先打電話請店家幫忙預留。

▲▼BoKa。（圖／IG@yen.food.life）

▲新鮮芒果做成的芒果花非常精緻。（圖／IG@yen.food.life

BoKa的水果系列品項會隨著季節調整，冬天草莓季的草莓寶盒、草莓疊疊和草莓樹等甜點，也都是甜點控們的最愛。

▼冬季的草莓系列甜點也讓不少女孩尖叫連連。（圖／IG@yen.food.life

▲▼BoKa。（圖／IG@yen.food.life）

關鍵字： 台北市美食 BoKa 美食地圖 台北甜點

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