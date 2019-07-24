金門牛登上五星級飯店餐桌　7/24漢來大飯店吃得到



▲金門酒糟牛肉牛肉麵。（圖／漢來美食提供）



記者黃士原／台北報導

口感媲美日本和牛、營養不輸美澳牛的金門牛將堂堂登上五星級飯店的餐桌。由金門縣畜產試驗所以澳洲布拉安格斯黑牛及金門黃牛育種，並飼以牧草及酒糟而成功培育出的極品金門酒糟牛，正式進入台灣肉品市場與進口牛肉一較高下。7月24日起在漢來大飯店內5家餐廳都吃得到，但活動為期一周，想品嘗金門酒糟牛肉的饕客動作可要快。

為滿足食客挑剔的味蕾，漢來美食中、西餐主廚聯手出擊，特別選用不同部位的金門酒糟牛肉，做出各種風味獨具的佳餚，包含港式海鮮火鍋的「金門酒糟板腱牛肉片火鍋」，選用富含大理石油花紋路的板腱肉，在主廚特製湯頭裡一涮，即可品嚐到金門牛滑嫩脆彈又多汁的口感。

池畔餐廳則端出國民最愛的「紅燒牛肉麵」，以紅燒湯頭融合燉煮入味的牛腱肉，湯頭濃郁、肉質軟嫩帶Q而不爛，吃起來非常過癮！而牛排館、鐵板燒與龍蝦酒殿則紛紛選用金門牛隻最精華、密布油花的「無骨牛小排」部位，分別以炭烤、香煎方式烹調，鎖住鮮甜肉汁，再以簡單的調味提出金門牛肉最自然的香氣與滑嫩口感。





▲漢來美食首度將金門牛肉與美國、澳洲及日本和牛一同推薦給喜愛美食的饕客，7月24日起在漢來大飯店內5家餐廳同步推出「極品牛肉節」活動。（圖／漢來美食提供）



不讓金門牛專美於前，位於漢來大飯店45F的三家西餐廳將於7月24日至8月31日同步推出美國、澳洲、日本3國極品牛肉來PK，提供不同風味的牛肉讓饕客點選。

