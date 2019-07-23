酒漬水蜜桃配和牛！浪漫西餐廳隱身洋樓　巷弄私廚只接預約客

▲香頌私宅洋樓在台北的巷弄，外觀典雅低調。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／台北採訪報導

香頌私宅洋樓隱身在台北建國北路上，外觀看起來是一間低調的歐風建築，開幕3年多來，浪漫的用餐環境和精緻的料理，吸引許多家庭和情侶一起前來用餐。今（2019）年8月，主廚杜建文特別為即將到來的情人節推出全新菜單，以酒漬水蜜桃配上澳洲和牛，創造浪漫甜蜜滋味。

▲內部用餐環境採歐洲風格，浪漫舒適。（圖／記者徐溱謐攝）

白色的2層樓建築佇立在大馬路旁，木頭大門低調地藏起這間私廚的秘密，想要在浪漫的環境裡享用主廚特製的料理必須提前預訂。走進餐廳裡，玻璃落地窗裡有一架古典的鋼琴，輕撥開兩旁的紅幕簾垂，用餐的空間映入眼簾，白色的餐桌上已經準備好餐具還擺上鮮花。

▲主廚以酒漬水蜜桃搭配主餐澳洲和牛。（圖／記者徐溱謐攝）

這次主廚杜建文準備的套餐共有3種主餐，澳洲和牛、青衣魚和紐西蘭小羔羊，每一樣肉品都搭配主廚精心料理過的台灣水果包括水蜜桃、鳳梨和柳橙，「很多餐廳都會用水果搭配肉品，這3種水果我都有先特別處理來增加水果風味，像水蜜桃先用水蜜桃酒加上水蜜桃低溫52度舒肥1小時，然後加奶油把它焦糖化，最後炙燒，鳳梨也有先用肉貴和糖醃漬過，做出和肉品最搭的味道。」

▲紐西蘭小羔羊則是搭配關廟鳳梨。（圖／記者徐溱謐攝）

酒漬拉拉山水蜜桃搭配澳洲和牛，清甜淡雅的水蜜桃果香與和牛的油花香氣交織；小羔羊搭配煎烤過的關廟鳳梨，酸甜開味的鳳梨香均勻羊肉的味道；肉質細緻的青衣魚排則搭配蜜漬過的香橙，魚肉吸收了淡淡的果香清甜爽口。

▲前菜是波士頓龍蝦尾搭配奶油魚子醬。（圖／記者徐溱謐攝）

前菜、湯品、沙拉和主食也都很講究，第一道上桌的前菜就祭出波士頓龍蝦尾和奶油魚子醬，湯品也是主廚特製的綜合堅果濃湯，以香炒過的杏仁、核桃、胡桃、開心果等，加上高溫小火熬煮到爛的馬鈴薯泥，放進調理機中打成濃湯，堅果的香味非常濃厚，搭配上主廚用帕馬森起司和伊比利火腿做的薄片。

▲綜合堅果濃湯香氣濃，和一旁的起司薄片非常搭。（圖／記者徐溱謐攝）

沙拉選用波特菇做成的溫沙拉，而主食的部分則是以炸雲吞皮為基底，上層放上切塊的鮪魚、芒果和洋蔥，下層則是油封章魚、油封番茄、新鮮番茄和鳳梨，2層都有灑上越光米做的炸米果，口感層次豐富、味道多元。

▲以炸雲吞皮為基底的主食。（圖／記者徐溱謐攝）

香頌私宅洋樓浪漫清靜的用餐環境很適合情侶約會，除了情人節套餐外，也有適合家庭的聚餐餐酒方案，只要在用餐的30分鐘前預訂，就可以在這棟古典洋樓中享用一頓精緻的西餐。

香頌私宅洋樓

地址：台北市中山區建國北路二段52號

電話：02 2501 8252

▼甜點法式蒙布朗。（圖／記者徐溱謐攝）