彰化七夕鵲橋浪漫點燈　八卦山天空步道銀河光雕秀有愛情的fu

▲彰化八卦山天空步道點燈既浪漫又漂亮。（圖／彰化市公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

浪漫七夕情人節將屆，為了讓更多民眾欣賞八卦山夕照的瑰麗美景，創造愛情產業鏈商機，彰化市公所將於27日於天空步道舉辦「卦山夕照－幸福鵲橋」活動，即日起到8月，每晚6時30分到10時點燈，讓人驚豔的夜景，在網路已經被瘋狂轉po，張張圖都美不勝收，主辦單位邀請民眾到八卦山來場卦山夕照浪漫之約。

▲彰化八卦山天空步道點燈。

由國立彰化師範大學設計團隊注入時下最熱門的燈光創作藝術的元素，打造出過情人節的鵲橋意境，團隊的創意讓人驚豔，壓軸的音樂會，除了有絕美無比的夕陽美景、多位偶像級藝人獻藝及愛情產業市集外，更將打造天空步道成為全台最長的鵲橋，活動精彩可期。

▲市長林世賢（左）邀請民眾一起來走鵲橋。

市長林世賢指出，九龍池景觀平台視野開闊，居高臨下可俯瞰彰化平原、遠眺可觀看西濱海岸風情，尤其夕陽西下映照彩霞餘暉的景致，更令人留連忘返；今年的情人節首度結合未婚聯誼活動，融合夕照美景及情人節等元素，以光雕將天空步道打造成為全台最長的鵲橋，也將八卦山打造為愛情的「聖山」，並創造愛情產業鏈商機，藉此吸引觀光人潮，帶動觀光產業。

▲彰化八卦山天空步道化身七夕喜鵲橋。

為了這場浪漫華麗的盛會，九龍池廣場當天將搖身變成情人音樂會舞台，除有台灣民謠等精彩演奏，為情人節帶來別開生面的浪漫氛圍外，當天將邀請多位偶像級藝人演出，現場舞臺也將結合九龍池景觀步道變身為浪漫銀河光廊，搭配優美燈飾及燈光與幸福馬車、幸福鐘等造景，營造浪漫視覺。

▲彰化八卦山天空步道還有玻璃鞋。

7月27日活動當天下午6點10分將展開漫步鵲橋活動，以天空步道7號出入口為起點、1號出入口為終點。夕陽餘暉華燈初上，點點瑰麗的燈飾將天空步道變身為全台最長的鵲橋，攜手漫步其中，浪漫滿分。

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