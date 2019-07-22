走進哈比人的家！彩色小屋隱身山丘下　苗栗童話風景點超夢幻

▲苗栗哈比丘繽紛的建築就像是童話世界裡小矮人的家。（圖／IG@tpo5088）

記者徐溱謐／綜合報導

苗栗哈比丘在今（2019）年7月開幕，低矮的小屋和山丘融為一體，木造建築漆著繽紛的色彩，像是白雪公主故事裡小矮人們住的房子，也像是魔戒裡哈比人的家，走進園區就像是走入童話故事，裡面也有一間咖啡館可以稍作休息，才剛開幕不久就吸引許多家庭、情侶來郊遊。

▲許多家長帶著小孩一起到園區裡玩。（圖／IG@mairu513）

哈比丘位於銅鑼鄉和公館鄉的交界處，主人吳宗樺因為非常喜歡泰迪熊，8年前從台中跑到苗栗買下這塊土地，想要幫泰迪熊建造一個家，沒想到按著他想像完成的園區，意外和魔戒的哈比村非常相似，繽紛夢幻的建築風格也在網路上爆紅，吸引許多遊客前來拍照。

▲本來是建造給泰迪熊的家，意外變成小孩的遊戲天堂。（圖／IG@mairu513）

哈比丘園區裡還有一間老屋改建的咖啡館，裡面有賣些輕食和飲料，咖啡、花茶、鬆餅、牛肉捲等，在園區裡逛累了可以到裡面休息，還有一個觀景台可以眺望綿延的山景，享受山林裡的新鮮空氣。

▲4間小矮房和山丘融為一體，繽紛的外型像童話世界。（圖／IG@tpo5088）

其實哈比丘園區並不大，裡面只有4間矮房和一小片向日葵花園，園區裡還有許多設施還在施工中，吳宗樺說，希望這個像童話故事般的園區能讓旅客樂在其中，忘記平時的煩惱，徜徉在無憂的世界裡。

苗栗哈比丘

地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆村盛隆15鄰160號

營業時間：9:30-18:30

入場費：100元