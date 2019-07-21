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首爾「藍瓶咖啡2店」三清洞開幕　能遠眺景福宮與夕陽美景　

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▲▼韓國藍瓶咖啡三清洞店。（圖／翻攝自Blue Bottle Coffee Korea臉書專頁）

▲韓國藍瓶咖啡三清洞店。（圖／翻攝自Blue Bottle Coffee Korea臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

藍瓶咖啡繼5月在首爾聖水開設韓國1號店後，現在2號店則落腳在三清洞，三層樓建築讓旅客可以在這裡一邊品啜咖啡，邊欣賞景福宮與韓屋村的美麗風景。

▲▼韓國藍瓶咖啡三清洞店。（圖／翻攝自Blue Bottle Coffee Korea臉書專頁）

▲韓國藍瓶咖啡三清洞店內空間。（圖／翻攝自Blue Bottle Coffee Korea臉書專頁

藍瓶咖啡韓國2號店選擇在首爾三清洞開幕，地點就位在景福宮外圍、國立現代美術館正前方。三層樓高的獨棟白色建築，在白色外牆漆上顯眼的藍瓶咖啡水藍色LOGO，讓旅客一眼就知道藍瓶咖啡2號店到了。

▲▼韓國藍瓶咖啡三清洞店。（圖／翻攝自Blue Bottle Coffee Korea臉書專頁）

▲韓國藍瓶咖啡三清洞店3樓可以遠眺景福宮與夕陽美景。（圖／翻攝自Blue Bottle Coffee Korea臉書專頁

藍瓶咖啡三清洞店每一層樓各有獨特特色，例如一樓可以看見美術館，同時設有麵包店和周邊商品區；二樓則能欣賞韓屋村美麗的磚牆屋瓦，感受韓國傳統文化魅力；三樓則讓旅客可以透過較高視野，遠眺景福宮與落日美景，一開幕立刻成為旅客到韓國的新興打卡地標。

地址：서울시 종로구 북촌로5길 76
營業時間：早上10點至晚上8點
交通方式：地鐵3號線安國站2號出口

關鍵字： 首爾 藍瓶咖啡 三清洞 首爾旅遊 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風

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