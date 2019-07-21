珍珠瀑布滿出來！台北晶華「粉圓嘉年華」戚風、可頌珍珠控必吃

▲台北晶華「全民瘋珍珠‧粉圓嘉年華」推出以珍珠發想的創意甜點。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／台北報導

珍珠奶茶是各年齡層都愛的全民美食，台北晶華趁著暑假推出「全民瘋珍珠‧粉圓嘉年華」，包括可頌、戚風、提拉米蘇，披薩餃、蛋塔、流沙包等，結合中西式的做法將Q彈的珍珠、粉圓融入其中，其中「珍珠奶茶戚風」宛如瀑布般傾洩而下，更是讓珍珠控大呼過癮。

▲珍珠酥皮蛋塔。（圖／記者徐溱謐攝）

所有的品項中，晶華酒店新任的點心房行政主廚安卓歷亞．柏諾菲尼（Andrea Bonaffini）最推薦的就是「珍珠輕羽提拉米蘇」，以他的家鄉義大利著名甜點改造，主廚將馬斯卡邦起司、蛋黃、糖、鮮奶油打入氮氣製成的起士奶油，再撒上可可粉與珍珠，有別於一般傳統的濃厚口感，創造出輕盈的爽口滋味。

▲珍珠輕羽提拉米蘇。（圖／記者徐溱謐攝）

外型宛如一糖珍珠瀑布般「珍珠奶茶戚風」，將熱牛奶與英式早餐茶慢熬煮成奶茶，加入打發過後的蛋黃、糖與鹽，與葡萄籽一同隔水加熱，拌入麵粉、打發蛋白放入烤箱烘烤製成蓬鬆柔軟的戚風蛋糕為主體，外層裹上奶茶醬包覆，最後淋上顆顆飽滿的黑糖珍珠而成。

▲珍珠奶茶戚風。（圖／記者徐溱謐攝）

「珍奶爆漿可頌」則是將麵糰經過發酵以及冷凍後，再揉入散發著淡雅香氣的藍絲可奶油，於室溫25度的環境下以4折2的方式進行延壓與烘烤，高溫產生水蒸氣使含水的麵層膨脹撐開，油層融化進麵皮裡留出空層形成一層層蓬鬆的效果，內餡夾入以鮮奶油、紅茶、糖慢火熬煮而成的奶茶餡，最後注入Q彈珍珠，每一口都可以吃到爆漿的滋味。

▲珍奶爆漿可頌。（圖／記者徐溱謐攝）

新任中式點心行政主廚吳滿權（Dicky Ng）也推出「珍珠酥皮蛋塔」與「珍珠黑金流沙包」2款兼具傳統、創意與美味的珍珠點心共襄盛舉。「全民瘋珍珠‧粉圓嘉年華」即日起至8月31日，在酒店一樓azie與Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊、三樓晶華軒、地下二樓祕密花園以及館外的故宮晶華供應。

台北晶華酒店

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：(02) 2523-8000