名古屋必吃鳥開親子丼7/26登台　開幕前3日前50名點套餐送親子丼



▲名古屋必吃鳥開親子丼7/26登台。（圖／威秀影城提供)



記者黃士原／台北報導

到名古屋旅遊必吃的的鳥開親子丼登台了，海外首店、同時也是台灣一號店將進駐林口三井OUTLET，林口三井店7月26日正式開幕。7月26日~7月28日，每日前50名任消費任何一組套餐，即可獲得鳥開秘傳親子丼兌換券(價值238元)，每日數量有限，送完為止。

鳥開創立於2000年日本名古屋，嚴選真才實料的雞肉料理專門店，在日本國內擁有13店舖，人氣必吃商品為親子丼、唐揚雞肉、唐揚手羽先。親子丼連續5年在日本全國47都道府縣的丼飯大賽(2014~2018)獲得「全國丼グランプリ最高金賞。唐揚雞肉與唐揚手羽先也獲得唐揚Grand Prix的最高金賞。





▲鳥開金賞獎秘傳親子丼。（圖／威秀影城提供)

鳥開親子丼於日本使用名古屋土雞-交趾雞，為了在台灣找到與日本品質相同的雞種，日籍主廚來台灣挑選半年時間尋找到台灣在地的「紅羽土雞」與名古屋土雞口感最為相近，都是屬於脂肪含量少、活動量足夠及飼養周期都在12~15週左右，肉質鮮嫩有彈性。其雞蛋與名古屋土雞-交趾雞擁有同樣滑嫩口感。





▲日籍主廚來台灣挑選半年時間尋找到台灣在地的「紅羽土雞」與名古屋土雞口感最為相近。（圖／威秀影城提供)

為了能讓複製來自日本的風味，台灣一號店使用的各款鳥開親子丼、炸雞及手羽先的醬汁，都是日本鳥開直接輸入台灣；另外，丼飯使用日本純越光米種，並且由日本傳授使用九州產昆布湯來烹煮白飯。

鳥開親子丼林口三井店

地址：新北市林口區文化三路一段356號2樓 (Mitsui Outlet Park 林口)





▲為了能讓複製來自日本的風味，台灣一號店使用的各款鳥開親子丼、炸雞及手羽先的醬汁，都是日本鳥開直接輸入台灣。（圖／威秀影城提供)

