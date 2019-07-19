身分證字尾8520享折扣、爸爸免費泡湯！父親節飯店優惠懶人包

▲各大飯店推出餐飲與住房爸爸節優惠。（圖／台北晶華提供。）



記者陳涵茵／綜合報導

父親節即將到來，今年要帶爸爸去哪吃大餐呢？各大飯店推出餐飲優惠活動，包含身分證對對碰8人同行2人免費、桌菜52折優惠等，想表孝心就趁優惠期間帶爸爸吃頓好料。

台北凱達大飯店與來自德國科隆的百年古龍水品牌「4711」合作，攜手祭出我愛爸爸月美食盛宴，凱達飯店「獨爸」祭出各項餐飲優惠，館內百宴自助餐廳於8月每周六、日午晚餐豪邁推出現切戰斧牛排好好犒賞平日辛勞的爸爸，8月期間至百宴自助餐用餐，只要一人身分證字尾有8、5、2、0（爸我愛你）其中一個號碼，即享8人同行2人免費。

▲台北凱達大飯店推出百宴自助餐身分證對對碰優惠。（圖／記者陳涵茵攝）



適逢8月7日七夕情人節與8月8日父親節，台北國泰萬怡酒店獻上三重好康，歡慶佳節不加價，萬豪旅享家會員再享7折優惠； 第二輪精彩燒烤料理提前在8月7日晚間推出；8月3日至8月11日歡慶七夕情人節或父親節，就贈精選紅酒乙瓶。

若爸爸想吃五星級桌菜，圓山飯店8月則推出爸爸節優惠，自8月1日起至8月29日金龍餐廳、圓苑餐廳和宴會廳同步推出父親節桌席料理，優惠下殺52折，每桌8,888+10% （10人）起。

▲金龍餐廳五福大拼盤。（圖／圓山大飯店提供。）



位於北投的亞太飯店主廚獨家精緻廂房菜十人桌席，2019年8月2日（五）至2019年8月8日（四）期間，享有特別優惠，主廚獨家精緻廂房菜十人桌席，三種價位選擇皆享有八折優惠，需至少三天前預約。另外，每桌每位父親再加贈「大眾風呂」體驗券一張。

▲帶爸爸吃好料泡湯。（圖／北投亞太提供。）



晶華酒店則推出豪華客房二天一夜住宿，每晚9,288元（就愛爸爸）專案內容包含早餐兩客，可享用三溫暖、頂樓露天游泳池等設施。，即BMW X4 Msport豪華休旅車心想試乘暢遊體驗，與沐蘭SPA回春中式指壓按摩。

翰品酒店新莊則推「感恩爸爸月」，凡於八月份帶爸爸入住打卡按讚，即送法瑞紅酒乙瓶，並有機會抽中住宿券乙張，雲品溫泉酒店提前三天預訂丹彤西餐廳、寒煙翠中餐廳或彩雲軒鐵板燒，加碼贈送4吋父親節蛋糕、法瑞紅酒乙瓶、爸爸專屬龍蝦半隻，讓父親大快朵頤。