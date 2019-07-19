環遊瑞士就靠這三種交通工具！水陸空美景看好看滿

圖、文／七逗旅遊網提供



阿爾卑斯山在瑞士的國土中占據了很大的比例，因此境內高山、湖泊非常多，光是超過4000公尺的山峰就有100座，湖泊數量更超過1500座，多樣化的地形與氣候彷彿一本活的地理教科書，甚至還能欣賞壯觀的冰川。遊覽「世界公園」瑞士最好的方式，就是搭不同的交通工具穿梭青山綠水之間，陸上的列車、空中的纜車、水上的遊船，將讓你看見瑞士最美的模樣！



▲伯連納列車將會經過360度的鐵道。（圖／瑞士旅遊局提供）



玩瑞士最輕鬆的方法，就是搭乘列車出發！這些列車就像是移動式的觀景台，搭乘串連瑞士湖光山色的黃金旅遊路線列車，將能見到黑森林、河流、乳牛、小木屋、險峻的崖壁等風景；最受歡迎的冰河列車則載著你駛過峽谷、山村、湛藍的湖畔、險要的關隘，每拐過一個彎道、通過一條隧道，就有不同的驚喜；途經冰川的伯連納列車，行駛路線中最大的亮點就是世界上獨一無二、360度的迴圈型拱橋，這樣的設計是為了克服地形上的高低落差，鬼斧神工的建築技術令人驚艷。



▲搭乘列車親近馬特洪峰。（圖／shutterstock.com提供）

搭纜車以上帝視角欣賞瑞士美景，遼闊的視野超療癒！想輕鬆靠近西歐最高峰白朗峰（海拔4807公尺），你可以搭纜車登上海拔3842公尺的南針峰觀景台，高聳的阿爾卑斯山群就在眼前，其中最高的就是白朗峰。



▲乘坐纜車，從空中俯瞰瑞士名山。（圖／shutterstock.com提供）

除了白朗峰，到瑞士也推薦去跟白朗峰同樣屬於阿爾卑斯山系的馬特洪峰、少女峰、瑞吉山。造型像是金字塔一樣的馬特洪峰是瑞士象徵性的名山，在瑞士第一條電動齒軌鐵道（相較一般鐵道，齒軌鐵道可讓列車與鐵道的黏著度上升，車輛就能爬上更陡的山坡），你可以看見馬特洪峰的英姿；全歐洲最高的火車站，就在歐洲屋脊少女峰！從海拔3454公尺、位在隧道內的車站出來，就能看到覆滿萬年積雪的雪原、眺望阿萊奇冰河。少女峰頂還有萬年冰宮，各種精雕細琢的冰像讓你大開眼界；瑞吉山的海拔雖然只有1798公尺，視野卻非常棒，沒有阻礙視線的遮蔽物，放眼盡是阿爾卑斯山群，還能看到盧森湖、楚格湖、勞瓦茲湖。



▲歐洲屋脊少女峰。（圖／shutterstock.com提供）

欣賞瑞士美麗的湖景，推薦到盧加諾湖、安錫湖、琉森湖坐遊船出發！U字形的冰河湖─盧加諾湖位在瑞士、義大利的交界，湖的四周高山圍繞，眼前還有義大利底巴倫風的建築，景色宛如一幅畫；來蜜月勝地盧森，沒搭遊船感受盧森湖之美就太可惜了！湖泊、阿爾卑斯山、中世紀風格的建築組成了如詩如畫的風景，慵懶的氛圍度假感十足；隸屬法國的小鎮的「安錫」，保留中世紀城鎮的景致。湖水來自阿爾卑斯山冰雪的安錫湖，像是鑲嵌在山中的寶石，搭遊船將能就近觀賞這片山水交織的景象，從安錫湖中注入安錫的水道被當作運河使用，打造出唯美的「阿爾卑斯的威尼斯」。



▲安錫湖的景色彷彿人間天堂。（圖／shutterstock.com提供）

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