首創泡泡浴缸電影院！台南超狂飯店　還有椰林泳池、自由落體免費玩

點評：超酷！



▲全台首創泡泡浴缸電影院在台南，邊泡澡邊看電影超放鬆！（圖／《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）



記者周姈姈／綜合報導

無邊際泳池不稀奇，你有在室外邊泡浴缸邊看電影過嗎？台南趣淘漫旅就推出全台首創「露天泡泡浴缸電影院」，帶給旅客超酷的新體驗，而且只要是房客還可以免費瘋玩自由落體和高空漫步；另外，趣淘漫旅還打造一座慵懶的椰林泳池，讓旅客不用飛出國也能享受海島渡假氣氛！



▲飯店就在曾文水庫附近的山上，因此就算是夏天也不會太過酷熱。



趣淘漫旅就在曾文水庫的山裡面，旅客在這裡可以享受被徐徐山風吹拂的愜意。一踏進飯店，首先襲捲而來的就是一股年輕活潑的氣息，色彩繽紛的大廳還設有一個超好拍的透明盪鞦韆，一旁還有採光明亮的休憩區和高腳椅吧檯位置，能讓旅客在此休息一下。



▲光是飯店大廳就超好拍，許多人都搶著要跟大型的透明盪鞦韆合照。





▲大廳還設有休憩區，能讓旅客在此紓緩疲憊、發呆一下。



另外，房客只要在曾文水庫售票口報姓名就能免門票入園，飯店每天都有提供一班嘉義高鐵、新營火車站的免費接駁巴士，需要事先預約。

趣淘漫旅擁有許多不同風格的房型，《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》入住豪華景觀房2大床，房內有整片落地窗，望出去就是一片翠綠山林和溪流；特別的是，只要入住趣淘漫旅，就要配戴手環，這個手環不僅可以感應房門，許多活動設施也都必須要靠這個手環，民眾也不必擔心會像房卡一樣很容易用不見。



▲圖中為豪華景觀房，從房內往外看就能一覽翠綠山林和溪流。





▲房客配戴的手環可以感應房門和活動設施。



趣淘漫旅也提供許多室內和室外的玩樂設施，其中最受歡迎的就是「戶外擎空塔台」，只要是房客就能免費體驗攀登競技、高空漫步、翱翔漫旅、自由落體及兒童攀岩體驗共5項設施；《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》則是建議，可以先玩4樓的翱翔漫旅，再玩5樓最刺激的自由落體，最後再玩3樓的高空漫步。



▲只要是房客就能免費體驗攀登競技、高空漫步、翱翔漫旅、自由落體及兒童攀岩。





▲翱翔漫旅會從3層樓高的塔台滑翔到對面的椰林泳池，想要玩幾次都可以。



趣淘漫旅還打造一座超慵懶的「椰林泳池」，瞬間讓旅客有秒飛海島度假的爽感！椰林泳池旁還設有一些發呆亭，可以躺在這裡曬曬日光浴，到了晚上則會舉辦電音party，讓旅客可以從早嗨到晚。



▲椰林泳池營造出一種在海島度假的氛圍，讓人想再待久一點。





▲晚上點了燈的椰林泳池看起來更不一樣，還會舉辦電音趴。



到了晚上，你以為只能待在房內耍廢嗎？既然都來到趣淘漫旅，那就一定要體驗全台首創的「泡泡浴缸電影院」！這些泡泡浴缸從國外引進，你可以坐在浴缸中喝飲料、吃零食，再看著電影，超級享受；不過泡泡浴缸電影院的開放時間只有暑假的周五、周六，想要體驗的旅客可要挑對時間。（飯店會準備飲料零食和毛巾，若是覺得水太冷，還可以調高溫度。）



▲飯店會準備零食、飲料和毛巾，若是覺得水溫太冷，還可以調高溫度。



趣淘漫旅HOTEL CHAM CHAM

地址：台南市楠西區密枝里密枝102-5號

電話：06-5753333

泡泡假期：http://tainan.chamcham.com.tw/news/ins.php?index_id=205

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