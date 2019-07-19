

▲微風南山 。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃士原／台北報導

微風南山主廚之夜-仲夏饗食祭7/19正式開跑，各樓層高人氣排隊美食，紛紛推出限定優惠之外，全館餐飲還有滿3,000送200活動。

7月19日-7月21日期間，活動當日憑微風積點禮遇會員，於1-7F餐廳(atré除外)、B1F、B2F累計消費滿3,000元贈「200元電子酬賓券」；憑微風積點禮遇會員於atré 2-4F指定餐飲櫃位，當日單櫃累計消費滿3,000元贈「200元電子酬賓券」，而持台北南山廣場卡消費，達成上述指定任一條件，加贈「100元紙本酬賓券」。

首三日除酬賓回饋、百元饗食券可以拿，微風禮遇會員無極限，更加碼推會員獨享活動，每日限量777個會員，當天只要消費滿50元，即可憑發票至1F參加抽獎，前777位微風積點禮遇會員，人人有獎，不只有機會可獲得超狂點數7,777，還有機會免費抽3C等大獎。





▲DAIMON•廚魔館 香港米其林三星主廚ALVIN LEUNG 午間升級套餐 推薦價2,680元 +10%服務費。 ▲微風南山主廚之夜登場 這3天全館餐飲滿3,000送200。（圖／微風集團提供)





▲日本和牛老饕品嘗牛排組，原價5,745元組，優惠價 4,380元組。（圖／微風集團提供)

至於各樓層高人氣排隊美食優惠部份，微風南山atré -KOBE SWEETS CAFÉ推期間的芒果夏洛特，推薦價280元/片、東京ミルクチーズ工場則推出限定Special莓果聖代推薦價只要220元，另PAPABUBBLE、小器食堂、珍煮丹微風南山B1F：初心菓寮、Le Ruban、涵館菓子工坊等美食餐飲、甜點都有推出限定優惠價。

至於高樓層餐廳 Smith&Wollensky、新葡苑46或6F-D弐拾弐、7F-Trine&Zen等餐廳也推出三日限定餐飲優惠，更有來自日本超人氣的捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY(3F)以及韓國美食金鍋韓式豆腐鍋(B2F)兩家新櫃搶在仲夏饗食祭前登場加入仲夏饗食戰局。





▲初心菓寮青紅皂白抹茶雙淇淋，推薦價 280元。（圖／微風集團提供)

微風超市於7月19日-7月21日期間除了商品全面九折(酒、米、油、鹽等特定商品除外)，更推出多款獨家商品，凡於首三日期間購買熟食區任選牛排，並採用微風超市主廚代客現煎服務，還可現場享用「滿2000現抵200」優惠。