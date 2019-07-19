圖、文／七逗旅遊網提供
陸地上最長的山脈就在南美洲，南北長約6400公里的安第斯山脈是亞馬遜河的發源地，山間也隱藏著超夯的打卡勝地天空之鏡。在這片土地上，還有世界最寬的瀑布，以及神秘古老的印加文化遺跡…，每一個景點都讓世界各地的旅人們變得躁動！
▲玻利維亞打卡熱點天空之鏡的夢幻指數破表。（圖／shutterstock.com提供）
在臉書、Ig上引起「天空之鏡」打卡熱潮的始祖，就在南美洲的玻利維亞！烏尤尼鹽沼是全世界最大的鹽沼區，當地面累積了一定的水量，就形成一片天然的超大鏡子，將映照出四周景色，美麗的畫面相當夢幻。搭遊覽車到如此夢幻的秘境，光是單程就得花上6-8小時，參加豪福旅行社限定行程，若天候許可，貼心安排搭乘飛機往返，並在烏尤尼鹽沼停留3天2夜，徹底享受這片絕美的風景。
▲直到20世紀初，馬丘比丘的存在才被發現。（圖／豪福旅行社提供）
即使到了21世紀，秘魯的印加文明對人們來說仍然充滿謎團，不論是連一張紙都很難插進石頭之間的石造建築「沙賽瓦曼堡壘」、以一層層規律同心圓組成的「莫蕾梯田」、如分布在高山上的白色棋盤「鹽田」，都讓人相當驚艷。前陣子天后蔡依林才去過的山城「馬丘比丘」更是特別，馬丘比丘座落在超過2千公尺的高山上，地理位置與世隔絕，經常被雲霧圍繞，就像是一座飄浮的石造古城，因此也獲得「天空之城」的美稱。
▲在亞馬遜河展開一趟令人興奮的大冒險吧！（圖／shutterstock.com提供）
來南美洲，怎能錯過世界第二長的河流─亞馬遜河？在景色原始的亞馬遜河流域，河流就是主要的交通道路，搭乘遊艇沿著河流大冒險，兩岸神秘的熱帶雨林讓人熱血沸騰，平常只能在DISCVERY、電影中看到的場景真的出現在你眼前！拜訪當地的印第安部落，體驗當地的風情，甚至還有機會看到粉紅色的河豚現身喔！
▲親眼見證壯觀的伊瓜蘇瀑布，保證令你目瞪口呆。（圖／shutterstock.com提供）
由275道大大小小瀑布組成的伊瓜蘇瀑布，是世界上最寬的瀑布，總寬度達4公里，橫跨巴西、阿根廷兩國，模樣非常壯觀，磅礡的水勢彷彿上帝同時打開好幾個巨大的水龍頭，卻忘了關上，如魔鬼怒吼般的水聲氣勢驚人，絕對值得親身造訪。
▲到智利瓦爾帕萊索，就像來到歐洲。（圖／shutterstock.com提供）
到南美洲也能一次感受西、英、德三國的風情？智利的瓦爾帕萊索就是如此特別的地方，由於這裡曾是南太平洋重要的海港，因此有許多來自不同國家的移民。五彩繽紛的街道上，充滿濃濃異國風的建築物林立，讓人彷彿置身歐洲，也為南美洲增添獨特的一面。
推薦行程：
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＊10/27、11/17、2/9、3/1、3/22限定出發
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馬上GO！南美洲世界級景點一個都不能錯過
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