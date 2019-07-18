台北私藏百年「地下水宮殿」！北部3處「真秘境」探險一夏

▲基隆市長官邸原本是松浦新平的和洋式住宅，2014年修復後免費開放。（圖／記者林敬旻攝）

旅遊中心／綜合報導

台灣各處藏有不少日式古蹟，但仍有許多不為人知的「真秘境」，巡禮其中，便能體會何謂「最美的風景就是沒有人」的意境。《ETtoday旅遊雲》本篇分別挑出基隆、台北和桃園3處日式古蹟，帶你去尋覓百年建物的魅力。

▲基隆市長官邸藏有房子的身分證「棟札」，日式長廊也相當適合外拍。（圖／記者林敬旻攝）

1. 基隆 市長官邸

市長官邸原本是松浦新平的和洋式住宅，建於1932年（昭和7年），於2014年修復後免費開放。館內牆上有被稱作「房子身分證」的「棟札」，上頭還有松浦新平的名字與昭和年紀字樣，喜歡拍照的人，日式長廊也相當適合取景。

外頭牆面由日式建築特有的「13面磚」構成，在1930年到1934年間建造，漫步其中，能沈浸在滿滿日式風情中，也透過導覽習得日式建築的文化底蘊。

市長官邸

地址：基隆市中正路261號

▲公館的台北自來水園區內，藏有一座台北最古老的蓄水池，至今仍是鮮為人知的秘境。（圖／臺北自來水事業處提供）

2. 台北 觀音山蓄水池

許多人不知道在公館的台北自來水園區內，藏有一座台北最古老的蓄水池，已有111年歷史，至今仍是鮮為人知的秘境。

▲觀音山蓄水池內部冬暖夏涼，外觀呈現新古典主義建築特色。（圖／ig@jingwen2209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

觀音山蓄水池主要供應給當時艋舺、大稻埕一帶民生用水，建築主體為鋼筋混凝土，為半地下式結構並設有迂迴型導流壁，內部冬暖夏涼，外觀呈現新古典主義建築特色，今年一月底正式對外開放，欲參訪民眾可在開放前半小時領號碼牌預約購票，園區將安排人員解說，導覽全程免費。

▲觀音山蓄水池今年一月底對外開放，欲參訪民眾可在開放前半小時領號碼牌，園區將安排人員解說，導覽全程免費。 （圖／臺北自來水事業處提供）

台北自來水園區 觀音山蓄水池

地址：台北市中正區思源街1號

▲桃園神社是日本境外、也是全台建築風貌保存最完整的神社。（圖／記者楊淑媛攝）

3. 桃園 忠烈祠暨神社文化園區

位在桃園知名景點虎頭山附近的忠烈祠，其內的桃園神社是日本境外，也是全台建築風貌保存最完整的神社，2017年結合虎頭山風景區，重新定位為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」。

▲桃園忠烈祠暨神社文化園區修復落成。（圖／記者楊淑媛攝）

從神社的鳥居內即可看到本殿，建築風格融合中國唐風、日本風等元素，並採用上等台灣檜木建造，被電影《KANO》相中作為拍攝場景，如果來虎頭山健行，別忘了順道來神社浸染一下文化氣息。

桃園 忠烈祠暨神社文化園區

地址：桃園市桃園區成功路三段200號